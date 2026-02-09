Покорили Гренландию еще 4500 лет назад: археологи нашли доказательства (фото)

Это открытие демонстрирует, как ранние северные народы пересекали опасные участки открытого моря, чтобы добраться до богатых ресурсами мест.

Археологи исследовали отдаленный островной архипелаг Китсисут, также известный как острова Кэри. В архипелаг входят шесть небольших островов, расположенных в стабильном участке открытой воды, окруженном морским льдом, пишет Live Sciece.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Археологи обследовали три острова и задокументировали почти 300 археологических объектов. Наибольшая их концентрация была обнаружена на острове Исбйорне, где исследователи идентифицировали 15 поселений палеоинуитов.

Ученые распознали сооружения по круглым каменным образованиям Фото: M. Walls, M. Kleist & P. Knudsen; Antiquity Publications Ltd

Ученые распознали сооружения по круглым каменным образованиям, которые когда-то поддерживали палатки с центральным очагом. Остатки костей животных, найденные в одном из каменных кругов, позволили исследователям датировать заселение примерно 4000-4475 лет назад.

Главный автор исследования Мэтью Уоллс, археолог из Университета Калгари, объяснил важность этого места.

"С региональной точки зрения, это очень много кругов от палаток в одном месте, действительно одна из самых больших концентраций", — сказал Уоллс, добавив, что Китсисут, вероятно, был "местом возвращения".

Он также отметил: "Это не было, например, одноразовое посещение семьей, которая сбилась с курса".

Кратчайшее путешествие от материковой Гренландии до острова Исбьерне составляло примерно 53 км. Фото: M. Walls, M. Kleist & P. Knudsen; Antiquity Publications Ltd

Исследователи подсчитали, что самое короткое путешествие от материковой Гренландии до острова Исбьерне составляло примерно 53 километра. Маршрут включал сильные ветры, густой туман и мощные океанские течения.

Ученые считают, что группы палеоинуитов использовали лодки с деревянным каркасом, обтянутые кожей, чтобы совершить путешествие, которое, вероятно, длилось около 12 часов.

Уоллс заявил: "Они почти наверняка посещали остров в теплое время года, которое длится не очень долго", отметив, что летние условия путешествия были самыми безопасными.

Доказательства свидетельствуют о том, что острова служили сезонными охотничьими угодьями, в частности для сбора яиц и охоты на толстоклювых кайр, морских птиц, которые гнездятся в большом количестве вдоль местных скал.

Наличие многих кольев от палаток и костей кайр свидетельствует о том, что на острова, вероятно, путешествовали целые общины, а не небольшие охотничьи группы.

Важно

60 лет исследований оказались роковой ошибкой: что на самом деле происходит с Арктикой (фото)

Открытие свидетельствует о том, что архипелаг Китсисут был не только маршрутом путешествий между Канадой и Гренландией, но и центром, где ранние арктические общества совершенствовали свои морские навыки.

Ранее Фокус писал о шифре времен Второй мировой войны, который так и не разобрали. Послание обнаружили в скелете в дымоходе.

Также мы рассказывали о поисках кургана полулегендарного лидера викингов. Ученые считают, что нашли его захоронение в Англии.