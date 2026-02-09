Підкорили Гренландію ще 4500 років тому: археологи знайшли докази (фото)

Це відкриття демонструє, як ранні північні народи перетинали небезпечні ділянки відкритого моря, щоб дістатися до багатих на ресурси місць.

Археологи дослідили віддалений острівний архіпелаг Кітсісут, також відомий як острови Кері. До архіпелагу входять шість невеликих островів, розташованих у стабільній ділянці відкритої води, оточеній морським льодом, пише Live Sciece.

Археологи обстежили три острови і задокументували майже 300 археологічних об'єктів. Найбільша їх концентрація була виявлена на острові Ісбйорне, де дослідники ідентифікували 15 поселень палеоінуїтів.

Учені розпізнали споруди за круглими кам'яними утвореннями Фото: M. Walls, M. Kleist & P. Knudsen; Antiquity Publications Ltd

Учені розпізнали споруди за круглими кам'яними утвореннями, які колись підтримували намети з центральним вогнищем. Залишки кісток тварин, знайдені в одному з кам'яних кіл, дозволили дослідникам датувати заселення приблизно 4000-4475 років тому.

Головний автор дослідження Метью Воллс, археолог з Університету Калгарі, пояснив важливість цього місця.

"З регіональної точки зору, це дуже багато кіл від наметів в одному місці, дійсно одна з найбільших концентрацій", — сказав Воллс, додавши, що Кітсісут, ймовірно, був "місцем повернення".

Він також зазначив: "Це не було, наприклад, одноразове відвідування сім'єю, яка збилася з курсу".

Найкоротша подорож від материкової Гренландії до острова Ісбйорне становила приблизно 53 км Фото: M. Walls, M. Kleist & P. Knudsen; Antiquity Publications Ltd

Дослідники підрахували, що найкоротша подорож від материкової Гренландії до острова Ісбйорне становила приблизно 53 кілометри. Маршрут включав сильні вітри, густий туман і потужні океанські течії.

Вчені вважають, що групи палеоінуїтів використовували човни з дерев'яним каркасом, обтягнуті шкірою, щоб здійснити подорож, яка, ймовірно, тривала близько 12 годин.

Воллс заявив: "Вони майже напевно відвідували острів у теплу пору року, яка триває не дуже довго", зазначивши, що літні умови подорожі були найбезпечнішими.

Докази свідчать про те, що острови слугували сезонними мисливськими угіддями, зокрема для збору яєць і полювання на товстодзьобих кайр, морських птахів, які гніздяться у великій кількості вздовж місцевих скель.

Наявність багатьох кіл від наметів і кісток кайр свідчить про те, що на острови, ймовірно, подорожували цілі громади, а не невеликі мисливські групи.

Відкриття свідчить про те, що архіпелаг Кітсісут був не тільки маршрутом подорожей між Канадою і Гренландією, але й центром, де ранні арктичні суспільства вдосконалювали свої морські навички.

