Історичні записи спростовано: якими були останні миті життя крижаних мумій інків (фото)

Використовуючи сучасні комп'ютерні томографи вчені дослідили "крижані мумії" інків, щоб краще зрозуміти, як ці діти померли. Нові медичні зображення дали уявлення про їхні останні хвилини життя та фізичний стан.

Вчені дослідили чотирьох дітей інків, яких принесли в жертву під час ритуалу, відомого як "капакоча", пише Live Science.

За словами Дагмари Соча, археологині з Варшавського університету, історичні описи цих дітей, можливо, не були точними. "Наші висновки показують, що до розповідей хроністів слід ставитися з обережністю", — сказала Соча. "Хоча історичні джерела описують дітей як фізично досконалих і без вад, сучасні наукові аналізи показують зовсім іншу реальність".

КТ-сканування показало, що 10-річна дівчинка, знайдена поблизу тієї ж гори, ймовірно, була вбита в іншому місці, а потім поміщена на вершину Фото: Dagmara Socha

Серед чотирьох мумій були 8-річна дівчинка, 10-річна дівчинка, 14-річна дівчинка і відома "Леді Ампато", яку також називають "Крижаною дівою" або "Момією Хуанітою". Її знайшли в 1995 році поблизу вершини перуанської гори Ампато, вулканічного піку, що піднімається на висоту близько 5800 метрів над рівнем моря.

КТ-сканування показало, що 10-річна дівчинка, знайдена поблизу тієї ж гори, ймовірно, була вбита в іншому місці, а потім поміщена на вершину. Її органи черевної порожнини та грудної клітки були видалені і замінені камінням та текстилем. Потім тіло було загорнуто і поставлено в сидячому положенні з підтягнутими до підборіддя колінами.

Це стало першим чітким доказом того, що мумію навмисно підготували перед тим, як її помістили на гору. Дослідники припустили, що ця підготовка могла бути пов'язана з фізичними ознаками, які вважалися небажаними.

Сканування також виявило проблеми зі здоров'ям у дітей. У 8-річної дівчинки було виявлено розширення стравоходу, можливо пов'язане з хворобою Шагаса, паразитарною інфекцією, поширеною в цьому регіоні. Рубці на легенях вказували на туберкульоз.

Ці висновки суперечили раннім іспанським звітам, в яких стверджувалося, що всі жертви були абсолютно здоровими. Соча зазначила: "Це може відображати загальні умови життя в імперії інків, але також може вказувати на те, що європейські хроністи не повністю розуміли, що саме інки вважали ідеальним".

Історичні джерела описують капакочу як один з найважливіших ритуалів в імперії інків. Дітей і підлітків, як хлопчиків, так і дівчаток, відбирали і вбивали в ході церемоніальних дій. Їхні тіла залишали на високих гірських вершинах, де холодні і сухі умови природним чином їх зберігали.

Органи черевної порожнини та грудної клітки були видалені і замінені камінням та текстилем Фото: Dagmara Socha

Ранні іспанські звіти, включаючи звіт конкістадора Педро Пісарро, стверджували, що люди пізніше відвідували мумії, щоб отримати схвалення важливих життєвих подій, таких як шлюб.

Сканування показало, що усі діти померли від сильного удару по голові, можливо, дерев'яною палицею. Дослідження підтвердило думку, що вони продовжували виконувати духовну роль після смерті. "Докази свідчать, що ці діти… продовжували виконувати функцію посередників між живою спільнотою та божественними Апусами ще довго після своєї смерті", — зазначила Соча.

Це дослідження ставить під сумнів давні переконання про ритуальні жертвоприношення інків та фізичний стан жертв. Поєднавши археологію з медичною візуалізацією, вчені надали більш чітке уявлення про життя — і смерть — в імперії інків.

