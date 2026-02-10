Моторошна знахідка: археологи виявили братську могилу часів вікінгів та останки велетня (фото)

На околиці Кембриджа, Англія, археологи виявили похоронну яму епохи вікінгів, що містила розчленовані останки 10 осіб. Ця знахідка викликала питання про конфлікти в східній Англії в IX столітті, періоді, що характеризувався зіткненнями між саксами та вікінгами.

Яму розкопали влітку 2025 року під час навчальної розкопки, проведеної професійними археологами та студентами-археологами. Розміри ями становили приблизно 4 метрів у довжину та 1 метр в ширину, і вона розташовувалася неподалік від фортеці залізної доби, датованої II століттям, пише Live Science.

Усередині ями дослідники знайшли чотири цілі скелети, кілька відокремлених черепів та складені кістки ніг. Усі останки належали молодим чоловікам.

Згідно із заявою Кембриджського університету, наявність відрубаних голів і кінцівок, а також ознаки того, що деяких осіб було зв'язано, свідчать про навмисне насильство. Археолог Оскар Олдред з Кембриджської археологічної групи зазначив, що яма була незвичайною, оскільки містила як цілі тіла, так і розчленовані останки.

"Можливо, що деякі розчленовані частини тіл раніше були виставлені як трофеї, а потім були зібрані і поховані разом з страченими або вбитими особами", — сказав Олдред. Він додав, що деякі частини тіл "могли перебувати в стані гниття і буквально розпадатися, коли їх кидали в яму".

Радіовуглецеве датування одного скелета дозволило встановити, що він був похований між 772 і 891 роками Фото: University of Cambridge

Радіовуглецеве датування одного скелета дозволило встановити, що він був похований між 772 і 891 роками. Олдред пояснив, що територія навколо сучасного Кембриджа під час конфліктів між саксами та вікінгами виконувала функцію "прикордонної зони", що робить ймовірним зв'язок із цими конфліктами.

Однак відсутність травм, типових для середньовічних воєн, вказує на те, що ці чоловіки, ймовірно, не загинули в бою. "Поховані могли бути піддані тілесним покаранням", — сказав Олдред, припустивши, що це місце могло слугувати місцем страт.

Один скелет привернув особливу увагу через свої розміри та медичну історію. Останки належали чоловікові віком від 17 до 24 років, зріст якого становив близько 1,95 метра, що значно перевищувало середній зріст того періоду.

Отвір, можливо, був результатом трепанації — форми ранньої хірургії мозку, призначеної для зняття тиску Фото: University of Cambridge

Остеолог Тріш Бірс з Кембриджського університету сказала, що у чоловіка в черепі була овальна дірка розміром 3 сантиметра, що, ймовірно, було пов'язано з гіпофізарним гігантизмом. "Ця людина, можливо, мала пухлину, яка впливала на її гіпофіз і спричиняла надлишок гормонів росту", — сказала Бірс.

Цей стан міг спричинити сильний тиск усередині черепа, що призводило до головного болю та інших симптомів. Бірс зазначила, що отвір, можливо, був результатом трепанації — форми ранньої хірургії мозку, призначеної для зняття цього тиску, яка, за її словами, "сьогодні не є рідкістю при травмах голови".

Це було перше відкриття людських останків у Вандлбері з 1976 року, про яке розповіли в програмі BBC Two "Digging for Britain". Планується провести додаткові ДНК-тести та хімічні аналізи, щоб дослідити стан здоров'я та походження цих осіб.

