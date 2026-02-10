Жуткая находка: археологи обнаружили братскую могилу времен викингов и останки великана (фото)

На окраине Кембриджа, Англия, археологи обнаружили погребальную яму эпохи викингов, содержащую расчлененные останки 10 человек. Эта находка вызвала вопросы о конфликтах в восточной Англии в IX веке, периоде, характеризовавшемся столкновениями между саксами и викингами.

Яму раскопали летом 2025 года во время учебной раскопки, проведенной профессиональными археологами и студентами-археологами. Размеры ямы составляли примерно 4 метров в длину и 1 метр в ширину, и она располагалась неподалеку от крепости железного века, датированной II веком, пишет Live Science.

Внутри ямы исследователи нашли четыре целых скелета, несколько отделенных черепов и сложенные кости ног. Все останки принадлежали молодым мужчинам.

Согласно заявлению Кембриджского университета, наличие отрубленных голов и конечностей, а также признаки того, что некоторые лица были связаны, свидетельствуют о преднамеренном насилии. Археолог Оскар Олдред из Кембриджской археологической группы отметил, что яма была необычной, поскольку содержала как целые тела, так и расчлененные останки.

"Возможно, что некоторые расчлененные части тел ранее были выставлены как трофеи, а затем были собраны и похоронены вместе с казненными или убитыми лицами", — сказал Олдред. Он добавил, что некоторые части тел "могли находиться в состоянии гниения и буквально распадаться, когда их бросали в яму".

Радиоуглеродное датирование одного скелета позволило установить, что он был похоронен между 772 и 891 годами Фото: University of Cambridge

Радиоуглеродное датирование одного скелета позволило установить, что он был похоронен между 772 и 891 годами. Олдред объяснил, что территория вокруг современного Кембриджа во время конфликтов между саксами и викингами выполняла функцию "пограничной зоны", что делает вероятной связь с этими конфликтами.

Однако отсутствие травм, типичных для средневековых войн, указывает на то, что эти мужчины, вероятно, не погибли в бою. "Похороненные могли быть подвергнуты телесным наказаниям", — сказал Олдред, предположив, что это место могло служить местом казней.

Один скелет привлек особое внимание из-за своих размеров и медицинской истории. Останки принадлежали мужчине в возрасте от 17 до 24 лет, рост которого составлял около 1,95 метра, что значительно превышало средний рост того периода.

Отверстие, возможно, было результатом трепанации — формы ранней хирургии мозга, предназначенной для снятия давления Фото: University of Cambridge

Остеолог Триш Бирс из Кембриджского университета сказала, что у мужчины в черепе была овальная дырка размером 3 сантиметра, что, вероятно, было связано с гипофизарным гигантизмом. "Этот человек, возможно, имел опухоль, которая влияла на его гипофиз и вызывала избыток гормонов роста", — сказала Бирс.

Это состояние могло вызвать сильное давление внутри черепа, что приводило к головной боли и другим симптомам. Бирс отметила, что отверстие, возможно, было результатом трепанации — формы ранней хирургии мозга, предназначенной для снятия этого давления, которая, по ее словам, "сегодня не является редкостью при травмах головы".

Это было первое открытие человеческих останков в Вандлбери с 1976 года, о котором рассказали в программе BBC Two "Digging for Britain". Планируется провести дополнительные ДНК-тесты и химические анализы, чтобы исследовать состояние здоровья и происхождение этих лиц.

