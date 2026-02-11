Исторические записи опровергнуты: какими были последние мгновения жизни ледяных мумий инков (фото)

Используя современные компьютерные томографы ученые исследовали "ледяные мумии" инков, чтобы лучше понять, как эти дети умерли. Новые медицинские изображения дали представление об их последних минутах жизни и физическом состоянии.

Ученые исследовали четырех детей инков, которых принесли в жертву во время ритуала, известного как "капакоча", пишет Live Science.

По словам Дагмары Соча, археолога из Варшавского университета, исторические описания этих детей, возможно, не были точными. "Наши выводы показывают, что к рассказам хронистов следует относиться с осторожностью", — сказала Соча. "Хотя исторические источники описывают детей как физически совершенных и без изъянов, современные научные анализы показывают совершенно другую реальность".

КТ-сканирование показало, что 10-летняя девочка, найденная вблизи той же горы, вероятно, была убита в другом месте, а затем помещена на вершину Фото: Dagmara Socha

Среди четырех мумий были 8-летняя девочка, 10-летняя девочка, 14-летняя девочка и известная "Леди Ампато", которую также называют "Ледяной девой" или "Момией Хуанитой". Ее нашли в 1995 году вблизи вершины перуанской горы Ампато, вулканического пика, поднимающегося на высоту около 5800 метров над уровнем моря.

КТ-сканирование показало, что 10-летняя девочка, найденная вблизи той же горы, вероятно, была убита в другом месте, а затем помещена на вершину. Ее органы брюшной полости и грудной клетки были удалены и заменены камнями и текстилем. Затем тело было завернуто и поставлено в сидячем положении с подтянутыми к подбородку коленями.

Это стало первым четким доказательством того, что мумию намеренно подготовили перед тем, как ее поместили на гору. Исследователи предположили, что эта подготовка могла быть связана с физическими признаками, которые считались нежелательными.

Сканирование также выявило проблемы со здоровьем у детей. У 8-летней девочки было обнаружено расширение пищевода, возможно связанное с болезнью Шагаса, паразитарной инфекцией, распространенной в этом регионе. Рубцы на легких указывали на туберкулез.

Эти выводы противоречили ранним испанским отчетам, в которых утверждалось, что все жертвы были абсолютно здоровыми. Соча отметила: "Это может отражать общие условия жизни в империи инков, но также может указывать на то, что европейские хронисты не полностью понимали, что именно инки считали идеальным".

Исторические источники описывают капакочу как один из важнейших ритуалов в империи инков. Детей и подростков, как мальчиков, так и девочек, отбирали и убивали в ходе церемониальных действий. Их тела оставляли на высоких горных вершинах, где холодные и сухие условия естественным образом их сохраняли.

Органы брюшной полости и грудной клетки были удалены и заменены камнями и текстилем Фото: Dagmara Socha

Ранние испанские отчеты, включая отчет конкистадора Педро Писарро, утверждали, что люди позже посещали мумии, чтобы получить одобрение важных жизненных событий, таких как брак.

Сканирование показало, что все дети умерли от сильного удара по голове, возможно, деревянной палкой. Исследование подтвердило мнение, что они продолжали выполнять духовную роль после смерти. "Доказательства свидетельствуют, что эти дети... продолжали выполнять функцию посредников между живым сообществом и божественными Апусами еще долго после своей смерти", — отметила Соча.

Это исследование ставит под сомнение древние убеждения о ритуальных жертвоприношениях инков и физическом состоянии жертв. Соединив археологию с медицинской визуализацией, ученые предоставили более четкое представление о жизни — и смерти — в империи инков.

