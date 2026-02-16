Понад 3,5 тонни керамічних артефактів: затонулий біля Сінгапуру корабель приховував таємницю

Поблизу Сінгапуру вчені виявили торгівельне судно XIV століття, яке назвали затонулим кораблем Темасек. Це найстаріший затонулий корабель, виявлений у цьому регіоні.

Під час досліджень археологи вилучили приблизно 3,5 тонни керамічних уламків, а також невелику кількість цілих предметів. Серед найвизначніших знахідок була надзвичайно велика кількість синьо-білої порцеляни династії Юань, пише Discover Magazine.

Цей вантаж підтвердив, що Темасек, поселення, яке існувало до сучасного Сінгапуру, відігравало центральну роль у торгівлі між південним Китаєм і Південно-Східною Азією.

До середини XIV століття Темасек входив до числа найактивніших портів Південно-Східної Азії. Раніше під час розкопок уздовж річки Сінгапур та у форті Каннінг вже було виявлено кераміку, скляні намистини та фрагменти золота, що свідчить про торгівельні зв'язки на великі відстані. Однак прямих доказів існування корабля, що перевозив такі товари, не було.

Хоча більша частина вантажу збереглася лише у вигляді уламків, його масштаби були очевидними. Тільки синьо-білий фарфор важив близько 136 кілограмів і включав понад 2350 уламків. Аналіз збережених основ чаш показав, що спочатку на борту було щонайменше 300 чаш, які становили більшість ідентифікованих типів посуду.

Вантаж не обмежувався синьо-білим фарфором. Майже половина вантажу складалася з селадону Лонгцюань, зеленої глазурованої кераміки, яка широко продавалася в період Юань.

Судно також перевозило вироби з Цзіндэчжэня, білу кераміку з Дехуа, зелені глазуровані миски, ймовірно вироблені у Фуцзяні, та великі зберігальні глечики з Цізао. Разом ці керамічні вироби відображали виробництво декількох основних центрів гончарства на півдні Китаю, а не однієї майстерні.

Датування затонулого корабля в значній мірі базувалося на синьо-білій порцеляні. Ці вироби вперше з'явилися наприкінці 1320-х років, а перебої в роботі гончарних печей у 1350-х роках допомогли звузити ймовірний час плавання корабля до періоду між 1340 і 1352 роками. Жодних залишків дерев'яного корпусу не збереглося. Без глибокого осаду, який би захищав його, хвилі та морські організми поступово знищили конструкцію, залишивши кераміку.

Виключно китайський вантаж свідчить про те, що судно було китайською джонкою, великим дерев'яним торговим кораблем, який використовувався в регіональній торгівлі. Оскільки кераміка походила з гончарних центрів південного Китаю, вантаж, ймовірно, був зібраний у великому експортному порту, такому як Цюаньчжоу.

Подібна кераміка також була знайдена на археологічних розкопках у Сінгапурі, що підкріплює висновок про те, що Темасек був кінцевим пунктом призначення. Примітно, що у вантажі не було великих синьо-білих тарілок, які зазвичай асоціюються з ринками Індійського океану, що вказує на те, що судно не прямувало до портів, розташованих далі на захід.

На відміну від місць, де артефакти накопичувалися упродовж тривалого часу, затонулий корабель Темасек представляє собою єдину подорож, збережену в часі. Кераміка була виготовлена і завантажена упродовж відносно короткого періоду, що пов'язує вантаж з конкретним моментом у торгівлі XIV століття.

Таке точне датування робить затонулий корабель важливим орієнтиром для ідентифікації кераміки династії Юань, виявленої в інших місцях без чіткого археологічного контексту.

Поєднання вишукано прикрашеного фарфору та практичних ємностей для зберігання також відображало асортимент товарів, що транспортувалися через Темасек. Деякі предмети, ймовірно, призначалися для заможних мешканців, а інші — були предметами повсякденного вжитку.

Це відкриття надає фізичне підтвердження ролі Сінгапуру в морських мережах XIV століття. Затонулий корабель Темасек зберіг чітку картину торгових шляхів, виробничих центрів і комерційних зв'язків, які формували Південно-Східну Азію.

