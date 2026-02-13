Належить Махачу, сину Аміхая: археологи виявили дорогоцінний артефакт на півночі Ізраїлю

Невелику печатку, вирізьблену майже 2700 років тому, виявили під час будівництва дороги на півночі Ізраїлю. Цей артефакт дає рідкісну можливість зазирнути в адміністрацію стародавнього Королівства Юдея.

Світло-коричневу кам'яну печатку виявили представники Ізраїльського управління старожитностей (IAA) під час розкопок, проведених перед будівництвом транспортної розв'язки Ейн-Тут. Розкопки проводили доктор Амір Горзальчани та Джеральд Фінклештейн, які визначили, що печатка походить з кінця VIII століття до н. е., пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цю печатку, відполіровану та розділену на три декоративні секції, ймовірно, носили як кулон. У верхній частині викарбувані чотири гранати, символ, тісно пов'язаний з королівською владою і храмовою символікою в стародавньому Юдеї.

Нижче малюнка знаходиться напис стародавнім івритом: "Належить Махачу (сину) Аміхая". Такі печатки зазвичай використовували для штампування документів або товарів, вони служили особистим підписом про право власності та звання.

Напис розшифрував покійний археолог Давид Аміт разом з доктором Естер Ешель з університету Бар-Ілан. Аміт відзначив важливість знахідки, зазначивши, що на ринку антикваріату з'являється багато подібних печаток без чіткого походження.

На відміну від них, ця печатка була знайдена під час контрольованих археологічних розкопок, що надає їй чіткий історичний контекст і підсилює її наукову цінність.

Розкопки на цьому місці виявили не один артефакт. Археологи також виявили ручки глечиків з королівськими відбитками печаток з написом "Належить королю", а також згадки про Хеврон і стародавнє місто Зіф. Ці міста були важливими адміністративними центрами в останні десятиліття періоду Першого Храму.

Важливо

Король помре: які пророцтва приховували клинописні таблички з Вавилону

Хоча відбитки королівських печаток часто зустрічаються в Юдеї, їх поява на території, традиційно пов'язаній з Королівством Ізраїль, є незвичайною. Ця географічна деталь може пролити світло на політичний вплив Юдеї в кінці VIII століття до н. е., коли зміна союзів і імперський тиск перекроїли Левант.

Раніше Фокус писав про єпископський палац, який нещодавно виявили неподалік від Риму. Ставровинна споруда ховалася під землею 1700 років.

Також ми розповідали про знайдений в Англії рунічний меч. Цей артефакт, віком 1500 років, виявили на англосаксонському кладовищі в графстві Кент.