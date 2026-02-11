Король помре: які пророцтва приховували клинописні таблички з Вавилону

Понад століття клинописні таблички, які зберігалися в Британському музеї, залишалися в основному недослідженими. Лише нещодавно вчені повністю розшифрували їх, розкривши детальну колекцію пророцтв із стародавньої Вавилонії.

Ендрю Джордж і Джунко Танігучі описали і переклали 73 знамення, записані клинописом. Тексти були написані аккадською мовою, якою розмовляли в стародавньому Іраку, що підтверджує їх вавилонське походження, пише Popular Mechanics.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Знамення були пов'язані з місячними затемненнями, подіями, які стародавні суспільства часто розглядали як попередження про катастрофу. За словами Ендрю Джорджа, асиріолога на пенсії та співавтора дослідження, "ворожіння було характерною рисою спроб вавилонян зрозуміти світ".

Затемнення розглядалися не як прості астрономічні події, а як сигнали небезпеки для правителя і держави. Джордж розповів, що "походження деяких знамень, можливо, лежить у реальному досвіді — спостереженні за передвісниками, за якими слідували катастрофи".

На табличках були перераховані можливі катастрофи, такі як голод, чума, посуха і смерть правителів. З сучасної точки зору, Джордж пояснив, що "ознаки розкривають типові катастрофи, які могли статися з державою, і розповідають нам про тривоги, пов'язані з правлінням і управлінням у стародавній Вавилонії". Ці тексти показують, наскільки політична стабільність була тісно пов'язана з ознаками на небі.

Коли ознака передбачала небезпеку, наприклад, смерть короля, чиновники не ігнорували її. У дослідженні зазначається: "Якщо прогноз, пов'язаний з певним знаком, був загрозливим, наприклад, "король помре", то проводилося оракульне дослідження за допомогою екстіспіції, щоб визначити, чи король перебуває в реальній небезпеці".

Екстіспіція полягала в дослідженні органів жертвенної тварини в пошуках божественного наставлення. Якщо загроза здавалася реальною, проводилися спеціальні ритуали, щоб запобігти шкоді.

Хоча переклади зроблені нещодавно, самі таблички відомі вже десятиліттями. Британський музей придбав три з них у 1890-х роках, а четверту — у 1914 році. Вони стали частиною величезної колекції, що налічує понад 150 000 клинописних табличок. Через розмір архіву та обмежену кількість фахівців ці конкретні тексти не були ретельно досліджені.

Процес вивчення клинописних табличок є повільним і методичним. Джордж пояснив, що ассиріологічні дослідження передбачають ретельне читання, детальне малювання кожного знака та повторні перевірки для підтвердження точності.

Важливо

Історичні записи спростовано: якими були останні миті життя крижаних мумій інків (фото)

Такі клинописні тексти надають прямі докази того, як стародавні суспільства розуміли владу, страх і природний світ. Ці знання були відтворені з тисяч глиняних табличок, кожна з яких зберігає фрагменти повсякденного життя, вірувань та політичних проблем.

Раніше Фокус писав про братську могилу часів вікінгів, яку виявили поблизу Кембриджа. У ході розкопок вчені знайшли череп людини, яка була велетнем порівняно з усіма іншими.

Також ми розповідали про дослідження артефакту, який виявився древнім єгипетським інструментом. Він використовувався задовго до появи фараонів.