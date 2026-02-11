Король умрет: какие пророчества скрывали клинописные таблички из Вавилона

Более века клинописные таблички, которые хранились в Британском музее, оставались в основном неисследованными. Лишь недавно ученые полностью расшифровали их, раскрыв подробную коллекцию пророчеств из древней Вавилонии.

Эндрю Джордж и Джунко Танигучи описали и перевели 73 знамения, записанные клинописью. Тексты были написаны на аккадском языке, на котором говорили в древнем Ираке, что подтверждает их вавилонское происхождение, пишет Popular Mechanics.

Знамения были связаны с лунными затмениями, событиями, которые древние общества часто рассматривали как предупреждение о катастрофе. По словам Эндрю Джорджа, ассириолога на пенсии и соавтора исследования, "гадание было характерной чертой попыток вавилонян понять мир".

Затмения рассматривались не как простые астрономические события, а как сигналы опасности для правителя и государства. Джордж рассказал, что "происхождение некоторых знамений, возможно, лежит в реальном опыте — наблюдении за предвестниками, за которыми следовали катастрофы".

На табличках были перечислены возможные катастрофы, такие как голод, чума, засуха и смерть правителей. С современной точки зрения, Джордж объяснил, что "признаки раскрывают типичные катастрофы, которые могли произойти с государством, и рассказывают нам о тревогах, связанных с правлением и управлением в древней Вавилонии". Эти тексты показывают, насколько политическая стабильность была тесно связана с признаками на небе.

Когда признак предсказывал опасность, например, смерть короля, чиновники не игнорировали его. В исследовании отмечается: "Если прогноз, связанный с определенным знаком, был угрожающим, например, "король умрет", то проводилось оракульное исследование с помощью экстиспиции, чтобы определить, находится ли король в реальной опасности".

Экстиспиция заключалась в исследовании органов жертвенного животного в поисках божественного наставления. Если угроза казалась реальной, проводились специальные ритуалы, чтобы предотвратить вред.

Хотя переводы сделаны недавно, сами таблички известны уже десятилетиями. Британский музей приобрел три из них в 1890-х годах, а четвертую — в 1914 году. Они стали частью огромной коллекции, насчитывающей более 150 000 клинописных табличек. Из-за размера архива и ограниченного количества специалистов эти конкретные тексты не были тщательно исследованы.

Процесс изучения клинописных табличек является медленным и методичным. Джордж объяснил, что ассириологические исследования предусматривают тщательное чтение, детальное рисование каждого знака и повторные проверки для подтверждения точности.

Такие клинописные тексты предоставляют прямые доказательства того, как древние общества понимали власть, страх и природный мир. Эти знания были воспроизведены из тысяч глиняных табличек, каждая из которых хранит фрагменты повседневной жизни, верований и политических проблем.

