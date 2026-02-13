Принадлежит Махачу, сыну Амихая: археологи обнаружили драгоценный артефакт на севере Израиля

Небольшую печать, вырезанную почти 2700 лет назад, обнаружили во время строительства дороги на севере Израиля. Этот артефакт дает редкую возможность заглянуть в администрацию древнего Королевства Иудея.

Светло-коричневую каменную печать обнаружили представители Израильского управления древностей (IAA) во время раскопок, проведенных перед строительством транспортной развязки Эйн-Тут. Раскопки проводили доктор Амир Горзальчани и Джеральд Финклештейн, которые определили, что печать происходит с конца VIII века до н. э., пишет Arkeonews.

Эту печать, отполированную и разделенную на три декоративные секции, вероятно, носили как кулон. В верхней части отчеканены четыре граната, символ, тесно связанный с королевской властью и храмовой символикой в древней Иудее.

Ниже рисунка находится надпись на древнем иврите: "Принадлежит Махачу (сыну) Амихая". Такие печати обычно использовали для штамповки документов или товаров, они служили личной подписью о праве собственности и звании.

Надпись расшифровал покойный археолог Давид Амит вместе с доктором Эстер Эшель из университета Бар-Илан. Амит отметил важность находки, отметив, что на рынке антиквариата появляется много подобных печатей без четкого происхождения.

В отличие от них, эта печать была найдена во время контролируемых археологических раскопок, что придает ей четкий исторический контекст и усиливает ее научную ценность.

Раскопки на этом месте обнаружили не один артефакт. Археологи также обнаружили ручки кувшинов с королевскими оттисками печатей с надписью "Принадлежит королю", а также упоминания о Хевроне и древнем городе Зиф. Эти города были важными административными центрами в последние десятилетия периода Первого Храма.

Хотя оттиски королевских печатей часто встречаются в Иудее, их появление на территории, традиционно связанной с Королевством Израиль, является необычным. Эта географическая деталь может пролить свет на политическое влияние Иудеи в конце VIII века до н. э., когда смена союзов и имперское давление перекроили Левант.

