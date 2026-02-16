Яким чином індійські написи опинилися в Долині царів: у вчених є пояснення

У Єгипті археологи виявили групу стародавніх індійських написів, що є новим доказом існування далеких контактів між Південною Індією, іншими частинами субконтиненту та римським світом. Написи, датовані I–III століттями н. е., знайшли в Долині царів.

Написи задокументували Шарлотта Шмід з Французької школи азіатських досліджень (EFEO) в Парижі та Інго Штраух з Лозаннського університету. Вчені знайшли майже 30 текстів, написаних тамільською брахмі, пракритом і санскритом, пише The Hindu.

Написи були виявлені в шести гробницях у некрополі Теб, великому похоронному комплексі на західному березі Нілу, навпроти сучасного Луксора.

Вчені продовжили попередні дослідження французького вченого Жюля Байє, який у 1926 році каталогізував понад 2000 грецьких написів у Долині царів. Нове дослідження показало, що поряд з цими грецькими текстами відвідувачі з Індійського субконтиненту також викарбували свої імена на стінах коридорів і камер. На думку вчених, більшість цих осіб, ймовірно, походили з південної Індії, хоча були також імена з північно-західних і західних регіонів субконтиненту.

Одне ім'я особливо виділялося: Cikai Koṟraṉ. Воно було викарбувано вісім разів у п'яти різних гробницях. Написи з'являлися біля входів і високо на внутрішніх стінах, включаючи один приклад приблизно за чотири метри над рівнем землі. Штраух зазначив, що розташування вказувало на навмисні зусилля, можливо, для забезпечення видимості серед інших написів.

Шмід пояснив лінгвістичне значення імені. "Ім'я Cikai Koṟṟaṉ є показовим, оскільки його перша частина може бути пов'язана з санскритським śikhā, що означає "пучок" або "корона". Хоча це не є поширеним особистим ім'ям, друга частина, koṟṟaṉ, є більш характерною для тамільської мови. Воно має сильні войовничі асоціації, оскільки походить від кореня koṟṟam, що означає перемогу і вбивство. Цей корінь повторюється в імені богині війни Чера Koṟṟavai і терміні koṟṟavaṉ, що означає король", — сказала вона.

Ім'я koṟṟaṉ також було виявлено в інших місцях Єгипту. Воно з'являється у формі Koṟṟapumāṉ на уламку кераміки, знайденому в 1995 році в Береніке, порту на Червоному морі, який служив головним центром індо-римської торгівлі.

Цей термін також зустрічається в ранній тамільській літературі Сангам, включаючи згадки про правителя Чери Піттанкаррана в Пурананоору. Подібні імена відомі з написів у Пугалурі, стародавній столиці Чери, що датуються II або III століттям н. е. Ці паралелі пов'язують єгипетські написи з відомими історичними постатями та регіонами в стародавньому Тамілагамі.

Інші тамільські написи брахмі в гробницях містили фразу "Kopāṉ varata kantan" ("Копан прийшов і побачив"). Ім'я Копа також було зафіксовано в Амманковілпатті в Таміл Наду. Додаткові імена, ідентифіковані в Долині царів, включають Катан і Кіран.

Штраух описав свою першу реакцію: "Коли я вперше ідентифікував ці написи, я не міг у це повірити. Адже протягом багатьох років ці гробниці відвідувало так багато людей, і ніхто не ідентифікував нічого індійського. Я запитав Шарлотту, чи я не помилився".

К. Раджан, науковий і дослідницький радник Державного департаменту археології штату Таміл Наду, сказав, що написи підкріплюють докази торгівельних зв'язків між стародавнім Тамілагамом, зокрема узбережжям Малабар, і Римською імперією.

Раніше дослідження в Єгипті зосереджувалися головним чином на Береніці вздовж Червоного моря. Нові знахідки переносять увагу на долину Нілу, що свідчить про те, що індійські торговці або мандрівники просувалися далеко за межі портових міст углиб Єгипту.

Тамільська брахмі була ранньою писемністю, яка використовувалася для запису тамільської мови, особливо між III століттям до н. е. і першими століттями н. е. Її присутність в Єгипті вказує на масштаби морської торгівлі в Індійському океані.

Римські монети, амфори, намистини та перець були знайдені в Південній Індії, тоді як індійські товари, такі як спеції, текстиль та дорогоцінні камені, були затребувані в усьому Середземномор'ї.

Ці знахідки підтверджують, що люди з стародавнього Тамілагама не тільки торгували з римським світом, але й досягли основних культурних і політичних центрів Єгипту. Написи в Долині царів є рідкісним доказом того, наскільки був пов'язаний стародавній світ, з'єднуючи долину Нілу і Південну Індію через торгівлю, культуру та життя окремих людей.

