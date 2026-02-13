Рідкісна знахідка: археологи відкопали теракотовий артефакт у римському форті Магна

Під час розкопок у римському форті Магна на півночі Англії археологи виявили рідкісну теракотову голову. Цей артефакт, що датується III століттям н. е., надав нові свідчення про вірування та повсякденне життя в римській Британії.

Артефакт розміром лише 78 мм на 67 мм знайшли у червні 2025 року в насипі оборонного рову. Теракотову голову виявили волонтери-археологи Рінске де Кок і Хільда Гріббін під час дослідження північних укріплень форту, пише Heritage Daily.

Предмет зображає жіночу голову з зачіскою, розділеною посередині, що складається з чотирьох заплетених пасом. Артефакт, зламаний нижче носа, виглядає грубо зробленим, з нерівними очима і простими рисами обличчя.

Спеціаліст з римських артефактів Ліндсі Алласон-Джонс оцінила предмет і дійшла висновку, що він, ймовірно, був виготовлений місцевими майстрами. "Мені здається, що це вправа недосвідченого майстра", — сказала вона. "Очі зовсім не відповідають одне одному, а вуха дуже дивні. Це змушує мене припустити, що вона була виготовлена на місці, оскільки ніхто не перевозив би її далеко і не платив за неї великі гроші".

Ці зауваження вказують на діяльність майстерні в Магні або поблизу неї, що свідчить про те, що місцеві ремісники експериментували з релігійними образами.

Хоча теракотові горщики з обличчями є відносно поширеною знахідкою в римській Британії, окремі голови зустрічаються рідко. Раніше теракотову голову знаходили в Магні в XIX столітті. Цей зразок краще зберігся і має помітні схожості з новознайденим предметом у зачісці та структурі обличчя.

Рейчел Фрейм, старший археолог у Магні, відзначила важливість цих паралелей. "Між двома головами з Магни є очевидні подібності; вони явно призначені для зображення однієї і тієї ж фігури", — пояснила вона. Вона припустила, що новознайдена голова могла бути місцевою копією більш раннього артефакту, який, у свою чергу, міг бути імпортованим. "Зображена жінка, очевидно, була важливою для людей, що жили в Магні", — додала вона.

Теракотові бюсти такого типу зазвичай інтерпретуються як вотивні предмети. У римському світі вотивні дари були предметами, присвяченими божеству, які часто розміщували в храмах або святилищах як знак подяки або прохання про захист.

Хоча такі предмети були поширені в багатьох частинах імперії, у Британії вони залишаються рідкісними. Це робить знахідку в Магні особливо цінною для розуміння релігійних практик на північному кордоні Риму.

Римський форт Магна стояв уздовж Адріанового валу, оборонної лінії, побудованої в II столітті н. е., щоб позначити північну межу римської Британії. Форти, такі як Магна, розміщували солдатів і підтримували навколишні цивільні поселення. Знахідки, такі як ця теракотова голова, допомагають історикам простежити, як римські релігійні традиції поєднувалися з місцевими звичаями в прикордонних громадах.

Нещодавно виявлений артефакт буде виставлений на загальний огляд у Музеї римської армії на виставці останніх знахідок, організованій віндоландським фондом.

