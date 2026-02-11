Спецодяг для суворих умов: крихітні артефакти змінили уявлення про виживання нашого виду (фото)

Під час дослідження печер у пустелі Орегону вчені виявили найдавніші відомі фізичні залишки одягу, що дають рідкісне уявлення про те, як люди справлялися з екстремальним кліматом. Археологи знайшли фрагменти шкіри лося віком 12 000 років.

Артефакти такого типу рідкісні, оскільки більшість з них були виготовлені з матеріалів, які з часом розкладаються, пише IFLScience.

До відкриття призвели два невеликі фрагменти шкіри лося, кожен розміром лише кілька квадратних сантиметрів. Ці фрагменти стали переконливим доказом того, що люди виготовляли одяг, що добре сидів на фігурі, більше 12 000 років тому.

Дослідники зазначають, що приблизно 45 000 років тому сучасні люди були "єдиними гомінідами, які постійно жили вище 45° північної широти", в регіонах, де низькі температури та обмежена біорізноманітність унеможливлювали виживання без передових технологій регулювання температури тіла та добування їжі. Належний одяг не був розкішшю, а необхідністю.

У печерах Орегону було знайдено не тільки фрагменти шкіри. Дослідники виявили широкий спектр деревних і рослинних матеріалів, які використовувалися для створення інструментів та інших предметів.

Річард Розенкранс, археолог з Університету Невади в Ріно і головний автор статті, сказав: "Різноманітність деревних і рослинних видів, які використовувалися для виготовлення різних предметів, причому так багато з них представлено лише в цій невеликій вибірці, була для мене неймовірною".

Команда також виявила те, що, на їхню думку, було спусковими механізмами пасток, що використовувалися для лову дрібних тварин, таких як кролики. У статті зазначається, що "дрібна дичина [була] основним продуктом харчування".

Фрагменти зшитого хутра, а також знахідки пасток, рослинних волокон і мотузок свідчать про те, як групи людей пристосовувалися до суворих кліматичних змін Фото: Science Advances

Хоча кролики, можливо, давали хутро, знайдений у печері зшитий фрагмент походив від лося. Шкіра лося товстіша і забезпечує кращу ізоляцію, що робить її придатною для холодного клімату. Структура одягу мала таке ж значення, як і сам матеріал. Згідно з дослідженням, "облягаючий багатошаровий одяг забезпечує кращий захист від холоду та вітру", а отже, "в холодних кліматичних умовах складний одяг є важливішим для щоденного виживання, ніж їжа".

Ці фрагменти зшитого хутра, а також знахідки пасток, рослинних волокон і мотузок свідчать про те, як групи людей пристосовувалися до суворих кліматичних змін. Замість того, щоб відступати з холодніших регіонів, вони вдосконалили свій одяг й методи полювання та розробили інструменти, що збільшили їхні шанси на виживання.

Знахідки в печері в Орегоні є конкретним доказом того, що передові технології виготовлення одягу відіграли ключову роль у тому, щоб допомогти раннім людям пережити один з найхолодніших періодів пізньої льодовикової епохи.

