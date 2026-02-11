Спецодежда для суровых условий: крошечные артефакты изменили представление о выживании нашего вида (фото)

Во время исследования пещер в пустыне Орегона ученые обнаружили древнейшие известные физические остатки одежды, дающие редкое представление о том, как люди справлялись с экстремальным климатом. Археологи нашли фрагменты кожи лося возрастом 12 000 лет.

Артефакты такого типа редкие, поскольку большинство из них были изготовлены из материалов, которые со временем разлагаются, пишет IFLScience.

К открытию привели два небольших фрагмента кожи лося, каждый размером всего несколько квадратных сантиметров. Эти фрагменты стали убедительным доказательством того, что люди изготавливали хорошо сидящую на фигуре одежду более 12 000 лет назад.

Исследователи отмечают, что примерно 45 000 лет назад современные люди были "единственными гоминидами, которые постоянно жили выше 45° северной широты", в регионах, где низкие температуры и ограниченное биоразнообразие делали невозможным выживание без передовых технологий регулирования температуры тела и добычи пищи. Надлежащая одежда не была роскошью, а необходимостью.

В пещерах Орегона были найдены не только фрагменты кожи. Исследователи обнаружили широкий спектр древесных и растительных материалов, которые использовались для создания инструментов и других предметов.

Ричард Розенкранс, археолог из Университета Невады в Рино и главный автор статьи, сказал: "Разнообразие древесных и растительных видов, которые использовались для изготовления различных предметов, причем так много из них представлено лишь в этой небольшой выборке, было для меня невероятным".

Команда также обнаружила то, что, по их мнению, было спусковыми механизмами ловушек, использовавшихся для ловли мелких животных, таких как кролики. В статье отмечается, что "мелкая дичь [была] основным продуктом питания".

Фрагменты сшитого меха, а также находки ловушек, растительных волокон и веревок свидетельствуют о том, как группы людей приспосабливались к суровым климатическим изменениям Фото: Science Advances

Хотя кролики, возможно, давали мех, найденный в пещере сшитый фрагмент происходил от лося. Кожа лося толще и обеспечивает лучшую изоляцию, что делает ее пригодной для холодного климата. Структура одежды имела такое же значение, как и сам материал. Согласно исследованию, "облегающая многослойная одежда обеспечивает лучшую защиту от холода и ветра", а следовательно, "в холодных климатических условиях сложная одежда является более важной для ежедневного выживания, чем еда".

Эти фрагменты сшитого меха, а также находки ловушек, растительных волокон и веревок свидетельствуют о том, как группы людей приспосабливались к суровым климатическим изменениям. Вместо того, чтобы отступать из более холодных регионов, они усовершенствовали свою одежду и методы охоты и разработали инструменты, которые увеличили их шансы на выживание.

Находки в пещере в Орегоне являются конкретным доказательством того, что передовые технологии изготовления одежды сыграли ключевую роль в том, чтобы помочь ранним людям пережить один из самых холодных периодов поздней ледниковой эпохи.

