Осложнения стали фатальными: новая теория объясняет вымирание неандертальцев

Ученые до сих пор не до конца понимают, почему неандертальцы исчезли, а Homo sapiens выжили, но одной из причин считается низкий уровень рождаемости. Одна из теорий предполагает, что фатальные осложнения во время беременности могли сыграть важную роль.

Согласно этой идее, состояния, известные как преэклампсия и эклампсия, могли повлиять на большое количество беременностей неандертальцев. Эти осложнения представляют серьезную опасность как для матерей, так и для младенцев, и, если они были распространены, могли повлиять на выживание популяции, пишет IFLScience.

Преэклампсия возникает, когда плацента неправильно имплантируется в матку, что уменьшает приток крови к плоду. Это часто приводит к задержке роста плода, то есть ребенок не развивается с нормальной скоростью. Для матери это состояние может послужить причиной опасно высокого кровяного давления, а в тяжелых случаях прогрессировать до эклампсии, которая преимущественно сопровождается судорогами.

У современных людей преэклампсия возникает примерно в 2-8 % беременностей, а эклампсия — примерно в 1 %. Несмотря на достижения в области медицинской помощи, эти состояния все еще приводят к около 70 000 материнских смертей ежегодно и примерно 500 000 перинатальных смертей во всем мире.

Среди более 4300 известных видов млекопитающих люди являются единственными, у которых известны случаи преэклампсии и эклампсии. Исследователи, выдвигающие эту теорию, утверждают, что неандертальцы имели подобные современным людям особенности имплантации плаценты, что свидетельствует о том, что они могли сталкиваться с теми же рисками.

Несмотря на это, авторы отмечают, что "преэклампсия, главное репродуктивное осложнение у людей, никогда не упоминается антропологами как возможное объяснение хорошо известной низкой рождаемости в неандертальских сообществах".

Дальнейший анализ показывает, что у современных людей примерно 75 процентов беременностей, на которые влияет ограничение роста плода, не сопровождаются преэклампсией или эклампсией. Это свидетельствует о том, что Homo sapiens развили защитные биологические механизмы, которые уменьшали опасность для матерей в случае несовершенной имплантации плаценты.

Без такой защиты, по оценкам исследователей, преэклампсия могла бы поражать от 10 до 20 процентов беременностей, а эклампсия — от 4 до 5 процентов случаев. При таких условиях примерно 4 процента женщин, рожающих впервые, могли бы умереть, что делает эти осложнения более смертельными, чем послеродовое кровотечение, которое на сегодня является ведущей причиной материнской смертности во всем мире.

Ключевой вопрос заключается в том, имели ли неандертальцы подобные биологические защитные механизмы. Генетические данные свидетельствуют о том, что, вероятно, нет. Некоторые варианты генов неандертальцев, кажется, повышали склонность к гипертонии, что могло ухудшать симптомы преэклампсии. Одним из примеров является неандертальская версия гена H19, который связывают с гипертонией.

Другие гены, связанные с иммунным взаимодействием между матерью и плодом, могли повышать вероятность неглубокой имплантации плаценты. Эти риски могли возрасти после того, как неандертальцы начали скрещиваться с современными людьми. Некоторые гены, связанные с транспортом кислорода в эритроцитах, могли вызвать несовместимость между неандертальскими матерями и гибридными плодами, которые несли современные человеческие варианты.

Неандертальцы исчезли вскоре после начала скрещивания с Homo sapiens, что делает вероятным, что осложнения беременности, связанные с генетической несовместимостью, способствовали их исчезновению. Как объясняют исследователи, "с точки зрения эволюционной медицины, появление репродуктивного механизма защиты, благодаря которому большинство беременностей с поверхностной имплантацией плаценты не вызывают угрожающего жизни материнского синдрома, было бы необходимым для выживания человечества".

Наличие этих механизмов защиты у современных людей может объяснить, почему наш вид выжил, а неандертальцы — нет, демонстрируя, как репродуктивная биология может определять судьбу целых популяций.

