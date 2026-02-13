Редкая находка: археологи откопали терракотовый артефакт в римском форте Магна

Во время раскопок в римском форте Магна на севере Англии археологи обнаружили редкую терракотовую голову. Этот артефакт, датируемый III веком н. э., предоставил новые свидетельства о верованиях и повседневной жизни в римской Британии.

Артефакт размером всего 78 мм на 67 мм нашли в июне 2025 года в насыпи оборонительного рва. Терракотовую голову обнаружили волонтеры-археологи Ринске де Кок и Хильда Гриббин во время исследования северных укреплений форта, пишет Heritage Daily.

Предмет изображает женскую голову с прической, разделенной посередине, состоящей из четырех заплетенных прядей. Артефакт, сломанный ниже носа, выглядит грубо сделанным, с неровными глазами и простыми чертами лица.

Специалист по римским артефактам Линдси Алласон-Джонс оценила предмет и пришла к выводу, что он, вероятно, был изготовлен местными мастерами. "Мне кажется, что это упражнение неопытного мастера", — сказала она. "Глаза совсем не соответствуют друг другу, а уши очень странные. Это заставляет меня предположить, что она была изготовлена на месте, поскольку никто не перевозил бы ее далеко и не платил за нее большие деньги".

Эти замечания указывают на деятельность мастерской в Магне или вблизи нее, что свидетельствует о том, что местные ремесленники экспериментировали с религиозными образами.

Хотя терракотовые горшки с лицами являются относительно распространенной находкой в римской Британии, отдельные головы встречаются редко. Ранее терракотовую голову находили в Магне в XIX веке. Этот образец лучше сохранился и имеет заметные сходства с новонайденным предметом в прическе и структуре лица.

Рэйчел Фрейм, старший археолог в Магни, отметила важность этих параллелей. "Между двумя головами из Магни есть очевидные сходства; они явно предназначены для изображения одной и той же фигуры", — пояснила она. Она предположила, что новообретенная голова могла быть местной копией более раннего артефакта, который, в свою очередь, мог быть импортированным. "Изображенная женщина, очевидно, была важной для людей, живших в Магне", — добавила она.

Терракотовые бюсты такого типа обычно интерпретируются как вотивные предметы. В римском мире вотивные дары были предметами, посвященными божеству, которые часто размещали в храмах или святилищах в знак благодарности или просьбы о защите.

Хотя такие предметы были распространены во многих частях империи, в Британии они остаются редкими. Это делает находку в Магне особенно ценной для понимания религиозных практик на северной границе Рима.

Римский форт Магна стоял вдоль Адрианова вала, оборонительной линии, построенной во II веке н.э., чтобы обозначить северную границу римской Британии. Форты, такие как Магна, размещали солдат и поддерживали окружающие гражданские поселения. Находки, такие как эта терракотовая голова, помогают историкам проследить, как римские религиозные традиции сочетались с местными обычаями в приграничных общинах.

Недавно обнаруженный артефакт будет выставлен на всеобщее обозрение в Музее римской армии на выставке последних находок, организованной виндоландским фондом.

