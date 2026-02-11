Уникальный домашний алтарь римских времен обнаружили в Кельне: сооружение сохранилось невредимым (фото)

Обычный строительный проект в Кельне, Германия, привел к одному из важнейших археологических открытий римской эпохи в Северной Европе. В Археологическом квартале Кельна ученые обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившийся римский домашний алтарь, датируемый II веком н. э.

Открытие также включало монументальный фундамент позднеримской базилики и лестницы I века, связанные с бывшим дворцом губернатора. Вместе эти находки значительно углубили знания о древнем Кельне, некогда известном как Colonia Claudia Ara Agrippinensium, пишет Arkeonews.

Наиболее впечатляющей особенностью был ларарий — домашний алтарь, посвященный Ларам, божествам-покровителям дома в римской религии. Алтарь стоял на территории бывшего претория, резиденции провинциального губернатора Нижней Германии.

Хотя ларарии были распространены в римских домах по всему Средиземноморью, сохранившиеся образцы к северу от Альп являются чрезвычайно редкими. В Кельне сооружение сохранилось с неповрежденной нишей алтаря и видимыми следами оригинальных настенных росписей, до сих пор сохранившихся внутри.

Другой важной находкой стали римские лестницы конца I века н. э. Фото: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Franziska Bartz

Археологи также заметили небольшие отверстия от гвоздей вокруг ниши, свидетельствующие о том, что когда-то алтарь украшали гирлянды. Под ним четкая линия разрыва указывала на место, где изначально был установлен алтарный стол. Эта алтарная плита была найдена во время раскопок и, как ожидается, будет восстановлена в своем первоначальном положении.

Подобные домашние святилища хорошо известны в Помпеях и Геркулануме, где вулканический пепел сохранил римские дома с поразительной детальностью. В отличие от этого, римская архитектура в северной Европе обычно сохранилась только на уровне фундамента из-за постоянного развития городов.

Это делает ларарий в Кельне особенно ценным, поскольку он предоставляет прямые доказательства частной религиозной практики внутри административного комплекса высокого статуса.

Структурная сохранность алтаря делает эту находку исключительной Фото: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Franziska Bartz

Руководитель раскопок Михаэль Виен отметил, что структурная сохранность алтаря делает эту находку исключительной. Монументальные римские здания, такие как Порта Нигра, до сих пор стоят в Германии, но целостные домашние религиозные сооружения этого периода почти неизвестны в регионе.

Другой важной находкой стали римские лестницы конца I века н. э. Когда-то она соединяла нижнюю часть, более близкую к Рейну, с более высокой частью раннего комплекса претория.

Раскопки также обнаружили массивный фундамент апсиды римской базилики IV века, толщиной до четырех метров. То, что сначала казалось стандартным римским бетоном, оказалось слоями вулканического туфа, базальта и известняка, соединенных прочным раствором, содержащим фрагменты кирпича и гравия.

Все три находки обнаружили во время строительства подземного археологического прохода музея MiQua. После завершения строительства посетители смогут пройти через сохранившиеся римские, еврейские и средневековые слои под современным Кельном.

