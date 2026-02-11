Унікальний домашній вівтар римських часів виявили в Кельні: споруда збереглася неушкодженою (фото)

Звичайний будівельний проєкт у Кельні, Німеччина, призвів до одного з найважливіших археологічних відкриттів римської епохи в Північній Європі. В Археологічному кварталі Кельна вчені виявили надзвичайно добре збережений римський домашній вівтар, що датується II століттям н. е.

Відкриття також включало монументальний фундамент пізньоримської базиліки та сходи I століття, пов'язані з колишнім палацом губернатора. Разом ці знахідки значно поглибили знання про стародавній Кельн, колись відомий як Colonia Claudia Ara Agrippinensium, пише Arkeonews.

Найбільш вражаючою особливістю був ларарій — домашній вівтар, присвячений Ларам, божествам-покровителям дому в римській релігії. Вівтар стояв на території колишнього преторію, резиденції провінційного губернатора Нижньої Германії.

Хоча ларарії були поширені в римських будинках по всьому Середземномор'ї, збережені зразки на північ від Альп є надзвичайно рідкісними. У Кельні споруда збереглася з непошкодженою нішею вівтаря і видимими слідами оригінальних настінних розписів, що досі збереглися всередині.

Іншою важливою знахідкою стали римські сходи кінця I століття н. е. Фото: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Franziska Bartz

Археологи також помітили невеликі отвори від цвяхів навколо ніші, що свідчать про те, що колись вівтар прикрашали гірлянди. Під ним чітка лінія розриву вказувала на місце, де спочатку був встановлений вівтарний стіл. Ця вівтарна плита була знайдена під час розкопок і, як очікується, буде відновлена у своєму первісному положенні.

Подібні домашні святилища добре відомі в Помпеях і Геркуланумі, де вулканічний попіл зберіг римські будинки з вражаючою детальністю. На відміну від цього, римська архітектура в північній Європі зазвичай збереглася лише на рівні фундаменту через постійний розвиток міст.

Це робить ларарій в Кельні особливо цінним, оскільки він надає прямі докази приватної релігійної практики всередині адміністративного комплексу високого статусу.

Структурна збереженість вівтаря робить цю знахідку винятковою Фото: Stadt Köln/Römisch-Germanisches Museum, Franziska Bartz

Керівник розкопок Міхаель Віен зазначив, що структурна збереженість вівтаря робить цю знахідку винятковою. Монументальні римські будівлі, такі як Порта Нігра, досі стоять у Німеччині, але цілісні домашні релігійні споруди цього періоду майже невідомі в регіоні.

Іншою важливою знахідкою стали римські сходи кінця I століття н. е. Колись вони з'єднували нижню частину, ближчу до Рейну, з вищою частиною раннього комплексу преторію.

Розкопки також виявили масивний фундамент апсиди римської базиліки IV століття, товщиною до чотирьох метрів. Те, що спочатку здавалося стандартним римським бетоном, виявилося шарами вулканічного туфу, базальту та вапняку, з'єднаних міцним розчином, що містив фрагменти цегли та гравію.

Всі три знахідки виявили під час будівництва підземного археологічного проходу музею MiQua. Після завершення будівництва відвідувачі зможуть пройти через збережені римські, єврейські та середньовічні шари під сучасним Кельном.

