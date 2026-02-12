Мумия Тутанхамона и проклятие фараона: мистика, смерти и все загадки века (фото)

В 1922 году в Долине царей археологи открыли гробницу, которая стала одной из самых громких сенсаций ХХ века. Почти нетронутое захоронение молодого фараона Тутанхамона хранило тысячи артефактов, золотую маску и мумию правителя, который жил более 3 тысяч лет назад.

Именно это открытие породило одну из самых известных легенд современности — проклятие фараона, которое якобы преследовало всех, кто осмелился нарушить покой царской гробницы.

Рождение проклятия фараонов

Хотя в самой гробнице не было найдено прямой надписи со словами "смерть придет на крыльях к тому, кто потревожит фараона", эта фраза быстро появилась в прессе после открытия захоронения.

Журналисты активно распространяли истории о древних предостережениях, а публика охотно верила в мистическую кару.

Гробница Тутанхамона Фото: Wikipedia

Стоит отметить: подобные охранные тексты действительно существовали в древнеегипетских гробницах. Они имели магический характер и были направлены на защиту умершего в загробной жизни.

Именно этот культурный контекст и стал почвой для рождения мифа о проклятии Тутанхамона.

Первая жертва проклятия

Смерть лорда Джорджа Герберта Карнарвона в апреле 1923 года стала тем самым моментом, когда история о "проклятии фараона" превратилась из газетной сенсации в глобальную легенду. Он был финансовым покровителем экспедиции Говарда Картера и одним из первых, кто вошел в гробницу Тутанхамона после ее открытия в ноябре 1922 года.

Официальная версия смерти звучала прозаично: заражение крови. За несколько недель до трагедии Карнарвона укусил комар. Во время бритья он случайно порезал место укуса, рана воспалилась, началась инфекция. Впоследствии развился сепсис и пневмония, а 5 апреля 1923 года он умер в Каире.

Медицински все выглядело логично: Карнарвон имел слабое здоровье еще с молодости, поскольку после автомобильной аварии 1903 года страдал хроническими проблемами с легкими, а египетский климат часто ухудшал его состояние.

Однако именно стечение обстоятельств превратило смерть в мистическую историю.

Газеты писали, что в момент смерти Карнарвона в Каире якобы внезапно погас свет. Город погрузился во тьму. Хотя перебои с электроснабжением в 1920-х годах были не редкостью, для журналистов это стало идеальной деталью для создания эффекта "знака свыше".

Смерть лорда Джорджа Герберта Карнарвона в апреле 1923 года стала тем самым моментом Фото: Википедия

Другая история рассказывает о его собаке в Англии, которая якобы завыла и умерла именно в ту минуту, когда хозяин сделал последний вздох. Прямых документальных подтверждений этому нет, но рассказ активно тиражировался в британской прессе.

Особый резонанс вызвала деталь, что на щеке мумии Тутанхамона было темное пятно в том самом месте, где комар ужалил Карнарвона. Эту информацию упоминали журналисты того времени, хотя археологи не придавали ей мистического значения.

Говард Картер публично отрицал любые мистические объяснения Фото: Wikimedia Commons

В то же время Говард Картер публично отрицал любые мистические объяснения. Он называл истории о проклятии "абсурдом" и подчеркивал, что не было найдено ни одной конкретной надписи с угрозами в гробнице Тутанхамона.

Загадочные смерти археологов

В последующие годы умерли несколько человек, связанных с раскопками. Среди них были археологи, посетители гробницы и даже родственники участников экспедиции.

Одной из следующих жертв стал Али Камель Фахми Бей, египетский принц, которого вскоре после посещения гробницы застрелила собственная жена.

Джордж Джей Гулд I, американский финансист посетил гробницу в 1923 году, уже после ее открытия. Вскоре после возвращения во Францию он заболел сильной лихорадкой и умер от пневмонии.

Пресса активно подсчитывала жертв "проклятия", даже спустя годы после открытия гробницы. Артур Крум Мейс был членом команды Говарда Картера и непосредственно работал с артефактами из гробницы. В 1920-х годах его здоровье резко ухудшилось, и он умер в 1928 году.

Артур Крум Мейс был членом команды Говарда Картера и непосредственно работал с артефактами из гробницы Фото: Википедия

Причиной смерти стали хронические заболевания, и еще до раскопок он имел проблемы со здоровьем. Однако его участие в исследовании захоронения сделало его очередным "доказательством" проклятия для прессы.

Среди всех историй, связанных с так называемым проклятием фараона, смерть Ричарда Бетелла считается одной из самых загадочных. В отличие от лорда Карнарвона, который умер от болезни, случай с Бетеллом носил откровенно криминальный характер — и именно это сделало его центральной фигурой новой волны мистических слухов в конце 1920-х годов.

Бетелл был личным секретарем Картера и помогал упорядочивать документы, координировать логистику и сопровождал процесс исследования и перевозки артефактов.

В ноябре 1929 года Ричарда Бетелла нашли мертвым в его комнате в престижном лондонском клубе Mayfair. Официальное расследование установило, что смерть наступила в результате удушения. Обстоятельства остались не до конца выясненными, но полиция не связывала трагедию с какой-либо мистикой или египетскими артефактами.

Газеты немедленно вспомнили о проклятии Тутанхамона, однако больше всего мистических интерпретаций возникло после событий, произошедших уже через несколько месяцев.

Отец Ричарда, лорд Уэстбери, в феврале 1930 года выпрыгнул из окна своего дома в Лондоне и погиб. В предсмертной записке он писал о глубокой депрессии и "ужасных событиях", постигших его семью.

Лорд Карнарвон, его дочь леди Эвелин Герберт и Говард Картер на вершине лестницы, ведущей к недавно открытой гробнице Тутанхамона, ноябрь 1922 года Фото: Википедия

Газеты снова вспомнили проклятие фараона. Некоторые даже утверждали, что в доме хранились предметы, привезенные из Египта (хотя документальных подтверждений "проклятых артефактов" не было).

Для общества это выглядело как двойной удар — будто древнее проклятие не просто преследует людей, а уничтожает целые семьи.

Однако исследователи впоследствии установили, что большинство членов экспедиции прожили долгую жизнь. Например, руководитель раскопок Говард Картер умер только в 1939 году — через 17 лет после открытия гробницы.

Интересно, что статистические исследования, проведенные в ХХ веке, показали: средняя продолжительность жизни тех, кто присутствовал при открытии захоронения, не отличалась от общей.

Проклятие фараонов: почему люди поверили

В 1920-х годах Европа переживала период увлечения оккультизмом, спиритизмом и мистикой. Газеты охотно публиковали истории о проклятиях, ведь это повышало тиражи.

Некоторые издания даже упоминали "древние пророчества" жрецов Амона, хотя историки не нашли подтверждений существования конкретного текста, связанного именно с Тутанхамоном.

В 1920-х годах Европа переживала период увлечения оккультизмом, спиритизмом и мистикой. Фото: Wikimedia Commons

Многие современные исследователи считают, что легенда о проклятии является примером массовой психологии и медиаэффекта. Однако это не умаляет ее культурного влияния.

Даже сегодня, когда мумию исследуют с помощью ДНК-анализа и компьютерной томографии, история о загадочной смерти продолжает появляться в медиа и вызывать интерес.

Важно

Гробница Тутанхамона осталась почти нетронутой более трех тысячелетий. Ее открытие подарило миру невероятные сокровища — и одновременно породило одну из самых живучих мистических легенд ХХ века.

