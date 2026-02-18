Розкриття цієї таємниці каралося смертю: що дізналися вчені про Елевсінські містерії

Понад тисячу років люди подорожували до західної Греції, щоб взяти участь у священному обряді, який був настільки таємним, що розкриття його деталей каралося смертю.

Церемонія, відома як Елевсінські містерії, мала свої корені в міфі про Деметру. У цій історії богиня Деметра шукала свою дочку Персефону після того, як її викрав у підземний світ Аїд. Її горе спричинило неврожай, і лише повернення Персефони відновило родючість землі, пише IFLScience.

Ритуал в Елевсіні відображав цей цикл втрати і відновлення. Ініційовані збиралися в Афінах, а потім йшли Священною дорогою до Елевсіна, що знаходився приблизно в 30 кілометрах.

Прибувши туди, вони входили у величезний зал, відомий як телестеріон, де відбувалася основна частина Елевсинських містерій. Участь у них була відкрита для грекомовних чоловіків і жінок різних соціальних класів, але те, що відбувалося всередині, суворо охоронялося. Говорити про обряд було заборонено під страхом смерті.

Святилище було зруйноване в IV столітті н. е. під час вторгнень, які торкнулися більшої частини Римської імперії, і без письмових свідчень про внутрішню церемонію деталі Елевсінських містерій були в основному втрачені.

Стародавні тексти, включаючи Гомерівський гімн Деметрі, згадують напій з ячменю і м'яти, який називався кікеон. Багато істориків припускають, що цей напій міг містити не тільки прості інгредієнти.

Пізніші згадки описують сильні переживання втрати его та відродження, що дозволяє припустити, що ритуал міг включати психоделічні речовини. Однак такі поширені речовини, як опіум, були широко відомі в грецькій медицині і навряд чи могли бути достатньо таємними. Псилоцибінові гриби також були малоймовірними, оскільки на той час не було розроблено технологій їх вирощування.

Одна з найпереконливіших теорій зосереджувалася на ріжках, грибку, відомому під науковою назвою Claviceps purpurea, який росте на ячмені та інших зернових культурах. Ріжки виробляють алкалоїди, які можуть впливати на нервову систему.

Хімічні сліди таких сполук були виявлені на стародавньому місці Мас Кастеллар де Понтос в Іспанії, ще одному святилищі, пов'язаному з поклонінням Деметрі. Це відкриття підкріпило думку, що ріжки могли відігравати певну роль у Елевсінських містеріях.

Однак ріжки також несуть серйозні ризики. Вживання зараженого зерна може спричинити ріжковий синдром, історично відомий як "вогонь святого Антонія", стан, пов'язаний із судомами, галюцинаціями, гангреною і навіть смертю. Середньовічні спалахи, зокрема в Парижі в 1418 році, за повідомленнями, забрали життя десятків тисяч людей.

Нещодавнє наукове дослідження перевірило, чи могли стародавні методи зменшити токсичність ріжків. Дослідники замочили грибковий матеріал у розчині лугу, виготовленому з води та попелу, — техніці, доступній в давнину.

Через дві години вони виявили, що токсичні ергопептиди були видалені, а інші сполуки перетворилися на психоактивні речовини, такі як амід лізергінової кислоти (LSA). LSA хімічно споріднений з LSD і може викликати змінені стани свідомості, хоча зазвичай його дія є більш м'якою. Подібні сполуки були відомі в мезоамериканських ритуалах, де використовували насіння іпомеї.

Дослідники зазначили: "Наші висновки демонструють, що токсичні ергопептиди можуть бути хімічно перетворені на психоактивні речовини за допомогою стародавнього процесу, що включає реакцію в лузі, — техніки, яка могла бути використана церемоніальними жрицями Елевсіна".

Вчені дійшли висновку, що ріжків міг бути прихованим психоделіком, який використовувався в Елевсінських містеріях, і припустили, що грибок міг бути зібраний з зараженого ячменю, який використовувався в напої кікеон.

Таємниця Елевсінських містерій пов'язує релігію, сільське господарство, хімію та людську психологію в стародавньому світі. Розуміння того, чи використовувався ріжковий гриб в Елевсінських містеріях, проливає світло на те, як ранні суспільства могли формувати духовні переживання за допомогою природних речовин.

