Находкам более 7000 лет: уникальные условия сохранили древнее оружие времен неолита (фото)

В Италии археологи обнаружили затопленное неолитическое поселение, в котором сохранилась одна из крупнейших коллекций доисторических деревянных луков, когда-либо найденных в Европе. Это место, известное как Ла Мармотта, дало редкие свидетельства о ранних технологиях.

Поселок располагается примерно в 300 метрах от современного берега и находится на глубине 11 метров под поверхностью озера Браччано. Оно было заселено примерно между 5635 и 5230 годами до н. э., пишет Arkeonews.

Впоследствии поднятие уровня воды затопило поселение. Толстый осадок и условия с низким содержанием кислорода защитили органические материалы, которые обычно разлагаются, в частности древесину.

Между 1993 и 2005 годами подводные раскопки обнаружили по меньшей мере 35 лугов, а также весла, лодки-однодеревья, колья и сельскохозяйственные орудия. Недавнее археоботаническое исследование тщательно изучило 19 неповрежденных лугов.

Полные неолитические луки в Европе чрезвычайно редки и обычно сохраняются только в заболоченных или замороженных средах. Подобные артефакты находили в Швейцарии, Франции и Испании, однако Ла-Мармотта выделяется как по количеству, так и по состоянию оружия.

Исследование выявило шесть различных видов древесины, использованных в 19 луках: граб, калина, ольха, кизил, ясень и вечнозеленый дуб. Девять луков было изготовлено из граба, шесть — из калины, а остальные виды встречались в единичных экземплярах.

В большей части неолитической Европы луки обычно изготавливали из тиса, древесины, которая ценилась за механический баланс прочности на сжатие и гибкости. Тис может накапливать и высвобождать большое количество энергии во время выстрела.

Однако в Ла-Мармотти тис полностью отсутствовал. Данные о пыльце показывают, что тис не рос в окружающей местности в течение раннего неолита. Вместо импорта древесины община полагалась на виды деревьев, доступные в местном средиземноморском смешанном лесу.

Механический анализ показал, что эти альтернативные породы древесины были полностью пригодными для изготовления луков. С инженерной точки зрения, древесина, пригодная для изготовления луков, должна иметь соответствующий модуль разрушения, то есть устойчивость к ломанию, и соответствующий модуль упругости, то есть гибкость. Виды, обнаруженные в Ла Мармотти, отвечали требованиям, необходимым для изготовления самодельных луков.

Луки не были символическими предметами. Функциональные исследования показали трещины от ударов, соответствующие использованию снарядов, а на некоторых артефактах сохранились следы клейких смол. Охота, очевидно, оставалась активной частью жизнедеятельности даже в сельскохозяйственной общине.

Среди останков животных, найденных на месте раскопок, были олени, косули, дикие кабаны, лисы и водоплавающие птицы. Археологи также обнаружили 546 кремневых и обсидиановых наконечников стрел.

Те же породы деревьев, которые использовались для изготовления луков, также использовались для строительства домов, весел, каноэ и сельскохозяйственных орудий. Исследователи не обнаружили строгого распределения древесины по функциональному назначению.

Зато выявленная закономерность свидетельствует о широком использовании доступных лесных ресурсов. Это указывает на детальное знание окружающей лесной экосистемы и гибкую стратегию использования ресурсов. Вместо того, чтобы полагаться на один "идеальный" материал, жители выбирали местную древесину и адаптировали конструкцию к свойствам каждой породы.

Находки из Ла-Мармотты являются прямым доказательством существования неолитического лучного искусства в Средиземноморском регионе и ставят под сомнение представление о том, что раннее изготовление луков зависело почти исключительно от тиса.

Обнаруженные луга свидетельствуют о том, что ранние фермеры совмещали сельское хозяйство с постоянной охотой и имели большой опыт в лесном хозяйстве.

