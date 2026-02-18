Рисунки существовали задолго до возникновения цивилизаций: ученые нашли загадочные петроглифы

Древние наскальные рисунки, найденные в Венесуэле, привлекли внимание после того, как власти подтвердили, что это, вероятно, одни из самых древних в стране. Возраст недавно обнаруженного петроглифа, расположенного в муниципалитете Седеньо в штате Монагас, оценивается в 4000-8000 лет.

Камень с петроглифами нашли в высокогорье Кебрада Сека на высоте 647 метров над уровнем моря. На поверхности изображены спирали, концентрические круги и антропоморфные фигуры, которые, по мнению исследователей, отражают космологию предков местных жителей, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта местность давно известна как "столица петроглифов" штата Монагас благодаря наследию народов чайма и каринья. По словам историка Луиса Пеньяльвера, эта находка стала важной вехой для штата.

Ученый отметил, что петроглифы подтверждают наличие доисторического наскального искусства в муниципалитете и могут быть одними из древнейших археологических находок в восточной Венесуэле. "Эти рисунки свидетельствуют о том, что Седеньо был важным транзитным и поселенческим коридором в регионе", — заявил Пеньяльвер.

Считается, что символы отражают ключевые элементы верований коренных народов, в частности солнце, круговорот воды и духов предков. Такие темы были распространены в доколумбовом искусстве северной части Южной Америки и часто отражали тесную связь между общинами и их природным окружением.

Пеньяльвер также отметил, что художественное наследие коренных народов Венесуэлы выходит за пределы петроглифов. Оно включает наскальные рисунки, мегалитические комплексы, мифические камни или холмы, высеченные углубления, известные как корыта, каменные жернова, микропетроглифы и геоглифы.

На основе стилистического и относительного хронологического анализа многие из этих петроглифов датируются периодом между 6000 и 1700 годами до н. э., охватывая палеоиндейский и мезоиндейский периоды.

Археологи определили четыре основные техники гравировки в венесуэльских петроглифах: линейный низкий рельеф, плоский низкий рельеф, линейный высокий рельеф и плоский высокий рельеф.

Петроглиф Кебрада Сека классифицировали как линейный низкий рельеф, характеризующийся неглубокими бороздками средней глубиной 1,24 сантиметра и шириной 1,71 сантиметра.

Исследователи предположили, что для их создания использовались абразивные камни в сочетании с песком и водой, а также каменные долота и молотки. В некоторых случаях в вырезанных линиях были обнаружены пигменты, что указывает на то, что некоторые фигуры когда-то могли быть выделены цветом.

Специалисты объяснили, что стилистические узоры в наскальном искусстве помогли идентифицировать культурные районы и проследить маршруты миграции и схемы поселения ранних жителей. Такие петроглифы служили не только как художественное выражение, но и как маркеры территории, ритуальных пространств или коммуникации.

Власти предупредили, что места наскального искусства остаются уязвимыми к естественной эрозии и вмешательству человека. Признаки ухудшения состояния уже были зафиксированы в других археологических местах в Монагасе.

Местные чиновники начали координировать свои действия с Институтом культурного наследия, чтобы провести научные исследования и установить более точную дату создания петроглифов. Управление туризма инициировало мероприятия по геолокации и охране в рамках более широкого археологического маршрута, направленного на продвижение устойчивого туризма и защиту памятника.

"Петроглифы Кебрада Сека в конце концов расскажут свою историю", — отметил Пеньяльвер, подчеркнув необходимость систематической полевой работы для сохранения этого места.

Важно

Ученые получили ДНК из 11 000-летнего захоронения: что удалось узнать (фото)

Эта находка укрепила позиции Монагаса как одного из важнейших археологических регионов Венесуэлы. Защита таких памятников, как Кебрада Сека, гарантирует, что будущие исследования смогут еще больше прояснить, как жили ранние сообщества тысячи лет назад.

Ранее Фокус писал об обнаруженных в Долине царей индийских надписях, датированных I-III веками н.э. Ученые нашли почти 30 текстов, написанных на тамильском брахми, пракрите и санскрите.

Также мы рассказывали о захоронении кельтского принца, которое удивило ученых. Его обнаружили в 1996 году вблизи холма Глауберг в Гессене, Германия.