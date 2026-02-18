Малюнки існували задовго до виникнення цивілізацій: вчені знайшли загадкові петрогліфи

Стародавні наскельні малюнки, знайдені у Венесуелі, привернули увагу після того, як влада підтвердила, що це, ймовірно, одні з найдавніших у країні. Вік нещодавно виявленого петрогліфа, розташованого в муніципалітеті Седеньо в штаті Монагас, оцінюється в 4000–8000 років.

Камінь з петрогліфами знайшли у високогір'ї Кебрада Сека на висоті 647 метрів над рівнем моря. На поверхні зображені спіралі, концентричні кола та антропоморфні фігури, які, на думку дослідників, відображають космологію предків місцевих жителів, пише Heritage Daily.

Ця місцевість давно відома як "столиця петрогліфів" штату Монагас завдяки спадщині народів чайма і карінья. За словами історика Луїса Пеньяльвера, ця знахідка стала важливою віхою для штату.

Вчений зазначив, що петрогліфи підтверджують наявність доісторичного наскельного мистецтва в муніципалітеті і можуть бути одними з найдавніших археологічних знахідок у східній Венесуелі. "Ці малюнки свідчать про те, що Седеньо був важливим транзитним і поселенським коридором у регіоні", — заявив Пеньяльвер.

Вважається, що символи відображають ключові елементи вірувань корінних народів, зокрема сонце, кругообіг води та духів предків. Такі теми були поширені в доколумбовому мистецтві північної частини Південної Америки і часто відображали тісний зв'язок між громадами та їхнім природним оточенням.

Пеньяльвер також зазначив, що художня спадщина корінних народів Венесуели виходить за межі петрогліфів. Вона включає наскельні малюнки, мегалітичні комплекси, міфічні камені або пагорби, висічені заглиблення, відомі як корита, кам'яні жорна, мікропетрогліфи та геогліфи.

На основі стилістичного та відносного хронологічного аналізу багато з цих петрогліфів датуються періодом між 6000 і 1700 роками до н. е., охоплюючи палеоіндіанський та мезоіндіанський періоди.

Археологи визначили чотири основні техніки гравіювання у венесуельських петрогліфах: лінійний низький рельєф, плоский низький рельєф, лінійний високий рельєф та плоский високий рельєф.

Петрогліф Кебрада Сека класифікували як лінійний низький рельєф, що характеризується неглибокими борозенками середньою глибиною 1,24 сантиметра і шириною 1,71 сантиметра.

Дослідники припустили, що для їх створення використовувалися абразивні камені в поєднанні з піском і водою, а також кам'яні долота і молотки. У деяких випадках в вирізаних лініях були виявлені пігменти, що вказує на те, що деякі фігури колись могли бути виділені кольором.

Фахівці пояснили, що стилістичні візерунки в наскальному мистецтві допомогли ідентифікувати культурні райони та простежити маршрути міграції та схеми поселення ранніх мешканців. Такі петрогліфи служили не тільки як художній вираз, але й як маркери території, ритуальних просторів або комунікації.

Влада попередила, що місця наскального мистецтва залишаються вразливими до природної ерозії та втручання людини. Ознаки погіршення стану вже були зафіксовані в інших археологічних місцях у Монагасі.

Місцеві чиновники почали координувати свої дії з Інститутом культурної спадщини, щоб провести наукові дослідження та встановити більш точну дату створення петрогліфів. Управління туризму ініціювало заходи з геолокації та охорони в рамках більш широкого археологічного маршруту, спрямованого на просування сталого туризму та захист пам'ятки.

"Петрогліфи Кебрада Сека зрештою розкажуть свою історію", — зазначив Пеньяльвер, наголосивши на необхідності систематичної польової роботи для збереження цього місця.

Ця знахідка зміцнила позиції Монагаса як одного з найважливіших археологічних регіонів Венесуели. Захист таких пам'яток, як Кебрада Сека, гарантує, що майбутні дослідження зможуть ще більше прояснити, як жили ранні спільноти тисячі років тому.

