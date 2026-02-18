Где искать древнейших динозавров: почему ученые до сих пор не имеют четкого ответа (фото)

Классификация древних видов особенно сложна, когда от них остались только фрагменты. Одна из самых больших дискуссий в палеонтологии касается древнейшей окаменелости динозавра и места появления первых настоящих динозавров в триасовом периоде.

Граница между ранними родственниками динозавров и настоящими динозаврами не всегда четкая. Динозавроподобные, предки рептилий, жившие до динозавров, имели много общих черт с более поздними видами, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Это сходство затрудняет точную идентификацию самой первой окаменелости динозавра, однако несколько находок в Южной Америке и Африке стали основными кандидатами. В 2024 году палеонтологи, работающие в Бразилии, сообщили о важной находке в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Сильные дожди ускорили эрозию вблизи водохранилища, обнажив окаменелости, датируемые триасовым периодом.

Останки принадлежали представителю семейства Herrerasauridae, группы плотоядных двуногих хищников. Эта окаменелость, возраст которой составляет примерно 233 миллиона лет, вошла в число старейших подтвержденных динозавров. Она также была самым полным образцом своего вида, что помогло исследователям лучше определить анатомию ранних динозавров.

Другое важное исследование появилось в 2022 году, в котором описывались окаменелости из Зимбабве. Среди находок был почти полный скелет Mbiresaurus raathi, зауроподоморфа, возраст которого составляет примерно 230 миллионов лет. Эти окаменелости представляли самых древних подтвержденных динозавров Африки и подкрепили гипотезу о том, что ранние динозавры уже были распространены в некоторых частях Гондваны в позднем триасе.

Однако один вид может еще больше отодвинуть временные рамки. Nyasasaurus parringtoni, впервые описанный в 2012 году, жил около 243 миллионов лет назад в среднем триасе. Если его подтвердят как настоящего динозавра, он будет на 10-15 миллионов лет старше других известных окаменелостей динозавров. Однако этот вопрос остается спорным, поскольку окаменелости являются фрагментарными.

Стерлинг Несбитт из Вашингтонского университета, главный автор исследования 2012 года, объяснил эту неопределенность: "В течение 150 лет люди предполагали, что должны существовать динозавры среднего триаса, но все доказательства неоднозначны".

Он добавил, что некоторые исследователи полагались на окаменелые следы, но позже подобные следы были связаны с другими группами рептилий. Ученый также предупредил, что указывать на одну динозавроподобную особенность в одной кости может быть обманчивым, поскольку некоторые черты эволюционировали независимо в разных линиях рептилий.

Nyasasaurus parringtoni, впервые описанный в 2012 году, жил около 243 миллионов лет назад в среднем триасе Фото: Natural History Museum

Другая сложность связана со слоями скал, где был найден ньясазавр. Если скалы датируются низким этапом среднего триаса, окаменелость действительно будет намного старше других динозавров.

Но некоторые геологи утверждают, что породы могут принадлежать к карнийскому периоду позднего триаса, что уменьшило бы или устранило бы разницу в возрасте. Как заявил Несбитт, "если новоназванный Nyasasaurus parringtoni не является древнейшим динозавром, то он является ближайшим родственником, найденным на сегодняшний день".

Последние исследования также показывают, что сами поиски могут быть ограничены географией. В 2025 году группа палеонтологов выдвинула гипотезу, что древнейшие динозавры могли эволюционировать в западной части Гондваны, находящейся в низких широтах.

Джоэл Хит, аспирант Университетского колледжа Лондона, сказал: "Наше моделирование показывает, что древнейшие динозавры могли происходить из западной части Гондваны, находящейся в низких широтах. Это более жаркая и сухая среда, чем считалось ранее, состоящая из пустынных и саванных территорий".

Важно

Ученые получили ДНК из 11 000-летнего захоронения: что удалось узнать (фото)

Каждая новая окаменелость помогает выяснить, как динозавры появились, распространились и в конечном итоге доминировали в наземных экосистемах. По мере появления новых доказательств хронология происхождения динозавров может снова измениться, напоминая, что наука основывается на тщательном анализе и постоянном пересмотре.

Ранее Фокус писал о призрачных линиях ДНК, которые свидетельствуют о существовании неизвестных предков современных людей. Эти таинственные предки не оставили после себя никаких физических останков.

Также мы рассказывали о затонувшем корабле, обнаруженном вблизи Сингапура. Во время исследований археологи обнаружили более 3,5 тонны керамических артефактов.