Де шукати найдавніших динозаврів: чому вчені досі не мають чіткої відповіді (фото)

Класифікація древніх видів є особливо складною, коли від них залишилися лише фрагменти. Одна з найбільших дискусій у палеонтології стосується найдавнішої скам'янілості динозавра та місця появи перших справжніх динозаврів у тріасовому періоді.

Межа між ранніми родичами динозаврів і справжніми динозаврами не завжди є чіткою. Динозавроподібні, предки рептилій, що жили до динозаврів, мали багато спільних рис із пізнішими видами, пише IFLScience.

Ця схожість ускладнює точну ідентифікацію найпершої скам'янілості динозавра, проте кілька знахідок у Південній Америці та Африці стали основними кандидатами. У 2024 році палеонтологи, що працюють у Бразилії, повідомили про важливу знахідку в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. Сильні дощі прискорили ерозію поблизу водосховища, оголивши скам'янілості, що датуються тріасовим періодом.

Залишки належали представнику родини Herrerasauridae, групи м'ясоїдних двоногих хижаків. Ця скам'янілість, вік якої становить приблизно 233 мільйони років, увійшла до числа найстаріших підтверджених динозаврів. Вона також була найповнішим зразком свого виду, що допомогло дослідникам краще визначити анатомію ранніх динозаврів.

Інше важливе дослідження з'явилося в 2022 році, в якому описувалися скам'янілості із Зімбабве. Серед знахідок був майже повний скелет Mbiresaurus raathi, зауроподоморфа, вік якого становить приблизно 230 мільйонів років. Ці скам'янілості представляли найдавніших підтверджених динозаврів Африки і підкріпили гіпотезу про те, що ранні динозаври вже були поширені в деяких частинах Гондвани в пізньому тріасі.

Однак один вид може ще більше відсунути часові рамки. Nyasasaurus parringtoni, вперше описаний у 2012 році, жив близько 243 мільйонів років тому в середньому тріасі. Якщо його підтвердять як справжнього динозавра, він буде на 10-15 мільйонів років старшим за інші відомі скам'янілості динозаврів. Однак це питання залишається суперечливим, оскільки скам'янілості є фрагментарними.

Стерлінг Несбітт з Вашингтонського університету, головний автор дослідження 2012 року, пояснив цю невизначеність: "Упродовж 150 років люди припускали, що повинні існувати динозаври середнього тріасу, але всі докази є неоднозначними".

Він додав, що деякі дослідники покладалися на скам'янілі сліди, але пізніше подібні сліди були пов'язані з іншими групами рептилій. Вчений також попередив, що вказувати на одну динозавроподібну особливість в одній кістці може бути оманливим, оскільки деякі риси еволюціонували незалежно в різних лініях рептилій.

Nyasasaurus parringtoni, вперше описаний у 2012 році, жив близько 243 мільйонів років тому в середньому тріасі Фото: Natural History Museum

Інша складність пов'язана з шарами скель, де був знайдений ньясазавр. Якщо скелі датуються анізьким етапом середнього тріасу, скам'янілість дійсно буде набагато старшою за інших динозаврів.

Але деякі геологи стверджують, що породи можуть належати до карнійського періоду пізнього тріасу, що зменшило б або усунуло б різницю у віці. Як заявив Несбітт, "якщо новоназваний Nyasasaurus parringtoni не є найдавнішим динозавром, то він є найближчим родичем, знайденим на сьогоднішній день".

Останні дослідження також показують, що самі пошуки можуть бути обмежені географією. У 2025 році група палеонтологів висунула гіпотезу, що найдавніші динозаври могли еволюціонувати в західній частині Гондвани, що знаходиться в низьких широтах.

Джоел Хіт, аспірант Університетського коледжу Лондона, сказав: "Наше моделювання показує, що найдавніші динозаври могли походити із західної частини Гондвани, що знаходиться в низьких широтах. Це більш спекотне і сухе середовище, ніж вважалося раніше, що складається з пустельних і саванних територій".

Кожна нова скам'янілість допомагає з'ясувати, як динозаври з'явилися, поширилися і зрештою домінували в наземних екосистемах. У міру появи нових доказів хронологія походження динозаврів може знову змінитися, нагадуючи, що наука ґрунтується на ретельному аналізі та постійному перегляді.

