Эпоха викингов началась еще в III веке: как морским грабителям помогли римляне (фото)

Начало эпохи викингов долгое время датировали концом VIII века, в частности налетом на Линдисфарн в 793 году. Однако последние исследования свидетельствуют о том, что организованное морское могущество Скандинавии могло возникнуть еще в римский железный век.

Находки с побережья Норвегии указывают на крупномасштабную морскую деятельность между 180 и 540 годами н. э., что ставит новые вопросы об истинном происхождении викингов как морских завоевателей, пишет Arkeonews.

Археолог Франс-Арне Стилегар считает, что организованные военно-морские силы действовали вдоль южного и западного побережья Норвегии за века до первых зафиксированных набегов викингов.

Большие лодки-дома железного века, обнаруженные вдоль побережья Северного моря и Скагеррака, являются основной аргументацией этой теории. Некоторые из этих сооружений превышали 20 метров в длину и были расположены группами, а не поодиночке.

Традиционно историки интерпретировали такие лодки как признаки соперничества между местными вождями. Стилегар считал, что такая точка зрения является слишком ограниченной. Размер зданий указывает на то, что корабли были намного больше рыболовных судов, а их концентрация напоминала запланированные военно-морские базы.

Археолог Дагфин Скре предположил, что участие скандинавов в римской военной службе после 180 года н. э. изменило общество на Севере Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Ученый задал простой вопрос: зачем общинам железного века было бы содержать столько больших кораблей, если бы они не плавали за пределами местных вод?

Контакты с Римской империей стали еще одним столпом этой теории. Археолог Дагфин Скре предположил, что участие скандинавов в римской военной службе после 180 года н. э. изменило общество на Севере. Мужчины из прибрежной Норвегии, возможно, служили не только солдатами, но и в римских военно-морских силах, дислоцированных в Британии и Галлии.

Если они приобрели опыт в организации флота и логистике портов, то могли применить эти знания у себя дома. Структурное сходство между римскими военно-морскими объектами и норвежскими кластерами лодок подкрепило это сравнение.

Римские тексты IV и V веков описывали пиратство в Северном море и Ла-Манше, часто обвиняя в этом "саксов". Некоторые историки утверждают, что этот термин был скорее общим названием для германских морских воинов, а не строгим этническим наименованием.

Дубовое судно имело длину около 23 метров и могло перевозить примерно 45 человек, включая 36 гребцов Фото: Public Domain

Слово, вероятно, происходит от sax, короткого меча, который использовали германские воины. Стилегар считает, что некоторые из этих нападающих происходили из прибрежной Норвегии, предполагая, что пиратство римской эпохи может представлять раннюю фазу культуры, которая позже ассоциировалась с викингами.

Материальные доказательства также подтверждают эту гипотезу. Ключевое сравнение происходило от найденного в Дании корабля Нюдам. Его обнаружили в XIX веке в болоте Нюдам Мосе на юге Ютландии.

Построенное около 320 года н. э., дубовое судно имело длину около 23 метров и могло перевозить примерно 45 человек, включая 36 гребцов. Вероятно, оно было спрятано как военный трофей вместе с оружием и руническими надписями с именами таких лиц, как Сикияр и Вагагастиз.

Хотя корабль был обнаружен в Дании, его тип может отражать более широкую морскую традицию Северного моря, возможно, подобную судам, когда-то хранившимся в норвежских лодочных.

Другую важную находку обнаружили в Спангерейде вблизи Линдеснеса, самой южной точки Норвегии. Археологи нашли удлиненную впадину через узкий перешеек, которая, по результатам исследования 2001 года, вряд ли была естественной.

Анализ пыльцы указал на раскопки, датированные более чем тысячелетием назад. Если эта особенность действительно была искусственным каналом, она позволяла кораблям перемещаться между прибрежными водами и защищенными фьордами, избегая опасных морей. Такое планирование напоминало римскую военную гаваньную инженерию и указывало на скоординированную военно-морскую стратегию, а не на разрозненные местные конфликты.

Вместе взятые, лодки, связи с Римом, рассказы о пиратстве и корабль Нюдам указывают на структурированную морскую организацию за века до традиционной эпохи викингов. Эта интерпретация не утверждает, что культура викингов существовала в полном объеме в III веке. Зато ученый указывает на то, что основы морского могущества викингов уже были заложены в римский железный век.

