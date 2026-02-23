Каннибалы жили в Польше? Новое исследование раскрыло кровавую тайну (фото)

Исследователи представили убедительные доказательства того, что около 18 000 лет назад на территории современной южной Польши доисторические люди практиковали каннибализм. Останки, найденные в пещере близ Кракова, стали одним из самых ярких примеров палеолитического каннибализма в Европе.

Место раскопок, известное как Машицкая пещера, было исследовано в конце XIX века и снова в 1960-х годах. Кости хранились в течение десятилетий в Археологическом музее Кракова, а затем были повторно исследованы с помощью современных инструментов, пишет Arkeonews.

Для анализа следов порезов и переломов ученые использовали 3D-микроскопию высокого разрешения. Результаты показали, что следы были сделаны каменными инструментами вскоре после смерти, что указывает на преднамеренную обработку тел для еды.

Для анализа следов порезов и переломов ученые использовали 3D-микроскопию высокого разрешения Фото: Дариуш Бобак, Томас Тербергер

Радиоуглеродное датирование определило возраст останков примерно в 18 000 лет, что соответствует магдаленскому периоду позднего верхнего палеолита. Эта культура была известна своими усовершенствованными инструментами и искусством, однако кости из Машицкой пещеры раскрыли другую сторону их жизни.

Около 68% человеческих костей имели порезы и переломы, характерные для обработки мяса. Черепа имели глубокие порезы, связанные с удалением скальпа и тканей лица. Несколько черепов были намеренно разбиты таким образом, чтобы получить доступ к мозгу, одному из самых богатых питательными веществами органов.

Длинные кости, включая бедренные и плечевые, были разбиты для извлечения костного мозга, основного источника жира в холодном климате. Характер изломов почти полностью совпадал с тем, что было обнаружено на костях животных в том же слое.

Главный автор исследования Франсеск Маргинедас из IPHES-CERCA заявил, что распределение и характер следов не оставляют сомнений в том, что тела были обработаны для потребления. Соавтор исследования Пальмира Саладие объяснила, что кости обрабатывались так же, как и туши животных. Не было обнаружено никаких доказательств церемониальной подготовки или изготовления предметов из черепов.

Это контрастирует с находками в пещере Гоуфа в Великобритании, где черепа были переделаны в чаши, что свидетельствует о ритуальном поведении. В Машицкой пещере фрагменты были выброшены вместе с останками животных, без признаков символического обращения. Исследователи предположили, что это место может быть связано с "военным каннибализмом", когда врагов потребляли после конфликтов.

Машицкая пещера присоединилась к нескольким другим европейским местам, где были обнаружены следы каннибализма в магдаленский период Фото: Антонио Родригес-Идальго

Машицкая пещера присоединилась к нескольким другим европейским местам, где были обнаружены следы каннибализма в магдаленский период. Магдаленские люди также были авторами знаменитых наскальных рисунков в пещере Ласко во Франции и пещере Альтамира в Испании.

Когда ледники отступили после последнего ледникового максимума, эти охотники-собиратели расселились на новых территориях в Центральной Европе. Более теплые условия создали новые экологические возможности, но также могли усилить конкуренцию за землю и охотничьи угодья.

Все человеческие останки в Машицкой пещере, судя по всему, были захоронены примерно в одно и то же время, что свидетельствует о едином насильственном эпизоде. Тщательное расчленение устранило большинство прямых следов травм, что затрудняет определение причины смерти этих людей. Однако последовательность обработки указывает на скоординированное событие, а не на отдельные захоронения.

Найденные на месте останки животных, в частности антилоп, свидетельствуют о наличии пищи, что делает голод менее вероятным объяснением. Зато каннибализм мог быть вызван социальным конфликтом. Потребление врагов могло иметь как пищевое, так и символическое значение.

Генетические исследования также показали, что эти особи имели общих предков с магдаленскими группами из Западной Европы, что усложняет гипотезу о нападении чужаков на местных жителей и повышает вероятность насилия между близкородственными общинами.

