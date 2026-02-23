Канібали жили в Польщі? Нове дослідження розкрило криваву таємницю (фото)

Дослідники представили переконливі докази того, що близько 18 000 років тому на території сучасної південної Польщі доісторичні люди практикували канібалізм. Останки, знайдені в печері поблизу Кракова, стали одним з найяскравіших прикладів палеолітичного канібалізму в Європі.

Місце розкопок, відоме як Машицька печера, було досліджено в кінці XIX століття і знову в 1960-х роках. Кістки зберігалися протягом десятиліть в Археологічному музеї Кракова, а потім були повторно досліджені за допомогою сучасних інструментів, пише Arkeonews.

Для аналізу слідів порізів і переломів вчені використали 3D-мікроскопію високої роздільної здатності. Результати показали, що сліди були зроблені кам'яними інструментами незабаром після смерті, що вказує на навмисну обробку тіл для їжі.

Для аналізу слідів порізів і переломів вчені використали 3D-мікроскопію високої роздільної здатності Фото: Даріуш Бобак, Томас Тербергер

Радіовуглецеве датування визначило вік останків приблизно в 18 000 років, що відповідає магдаленському періоду пізнього верхнього палеоліту. Ця культура була відома своїми вдосконаленими інструментами та мистецтвом, проте кістки з Машицької печери розкрили іншу сторону їхнього життя.

Близько 68% людських кісток мали порізи та переломи, характерні для обробки м'яса. Черепи мали глибокі порізи, пов'язані з видаленням скальпа та тканин обличчя. Кілька черепів були навмисно розбиті таким чином, щоб отримати доступ до мозку, одного з найбагатших на поживні речовини органів.

Довгі кістки, включаючи стегнові та плечові, були розбиті для вилучення кісткового мозку, основного джерела жиру в холодному кліматі. Характер зламів майже повністю збігався з тим, що було виявлено на кістках тварин у тому ж шарі.

Головний автор дослідження Франсеск Маргінедас з IPHES-CERCA заявив, що розподіл і характер слідів не залишають сумнівів у тому, що тіла були оброблені для споживання. Співавторка дослідження Пальміра Саладіє пояснила, що кістки оброблялися так само, як і туші тварин. Не було виявлено жодних доказів церемоніальної підготовки або виготовлення предметів з черепів.

Це контрастує з знахідками в печері Гоуфа у Великій Британії, де черепи були перероблені на чаші, що свідчить про ритуальну поведінку. У Машицькій печері фрагменти були викинуті разом із рештками тварин, без ознак символічного поводження. Дослідники припустили, що це місце може бути пов'язане з "військовим канібалізмом", коли ворогів споживали після конфліктів.

Машицька печера приєдналася до кількох інших європейських місць, де були виявлені сліди канібалізму в магдаленський період Фото: Антоніо Родрігес-Ідальго

Машицька печера приєдналася до кількох інших європейських місць, де були виявлені сліди канібалізму в магдаленський період. Магдаленські люди також були авторами знаменитих наскельних малюнків у печері Ласко у Франції та печері Альтаміра в Іспанії.

Коли льодовики відступили після останнього льодовикового максимуму, ці мисливці-збирачі розселилися на нових територіях у Центральній Європі. Більш теплі умови створили нові екологічні можливості, але також могли посилити конкуренцію за землю та мисливські угіддя.

Всі людські останки в Машицькій печері, судячи з усього, були поховані приблизно в один і той же час, що свідчить про єдиний насильницький епізод. Ретельне розчленування усунуло більшість прямих слідів травм, що ускладнює визначення причини смерті цих людей. Однак послідовність обробки вказує на скоординовану подію, а не на окремі поховання.

Знайдені на місці останки тварин, зокрема антилоп, свідчать про наявність їжі, що робить голод менш імовірним поясненням. Натомість канібалізм міг бути спричинений соціальним конфліктом. Споживання ворогів могло мати як харчове, так і символічне значення.

Генетичні дослідження також показали, що ці особини мали спільних предків із магдаленськими групами із Західної Європи, що ускладнює гіпотезу про напад чужинців на місцевих жителів і підвищує ймовірність насильства між близькоспорідненими громадами.

