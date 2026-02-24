Цвет, принадлежавший королям: археологи нашли самую старую ткань, окрашенную в индиго (фото)

В западной Анатолии археологи обнаружили редкие остатки текстиля, которые изменили взгляд экспертов на ремесленное производство бронзового века. Раскопки в Бейсесултан-Гьоюк обнаружили древнейшую в регионе ткань, окрашенную в цвет индиго.

Бейсесултан-Гьоюк расположен на равнине Чиврил в провинции Денизли и занимает площадь около 35 гектаров, что делает его одним из крупнейших поселений в западной Анатолии. Раскопки начались в 1950-х годах под руководством британского археолога Сетона Ллойда, который обнаружил более 40 слоев заселения, пишет Arkeonews.

Среди ранних находок был "Сожженный дворец", большой комплекс среднего бронзового века, уничтоженный пожаром в начале второго тысячелетия до нашей эры. Его масштабы свидетельствуют о том, что поселение функционировало как региональный административный центр.

Исследования возобновились в 2007 году под руководством турецких ученых. В течение сезонов 2016 и 2018 годов археологи обнаружили два фрагмента обугленного текстиля в зданиях, поврежденных огнем. Поскольку органические материалы редко сохраняются в почве Анатолии, сохранение этих текстильных изделий предоставило редкую возможность для лабораторных исследований.

Радиоуглеродное датирование определило возраст первого фрагмента между 1915 и 1745 годами до н. э. Микроскопическое исследование показало, что он не был соткан по обычной схеме плетения.

Сканирующая электронная микроскопия подтвердила, что пряжа была изготовлена из конопли, а не из шерсти. Фото: Antiquity

Вместо этого, он был изготовлен с помощью nålbinding, техники, в которой петли формируются и соединяются с помощью одной иглы. Этот метод предшествует вязанию и создает плотную, гибкую ткань. Хотя подобные образцы ткани уже находили, фрагмент из Бейсесултана стал первым сохранившимся физическим примером nålbinding в Анатолии или на Ближнем Востоке.

Сканирующая электронная микроскопия подтвердила, что пряжа была изготовлена из конопли, а не из шерсти. Конопля до сих пор растет в некоторых частях равнины Чиврил, что указывает на длительную непрерывность сельского хозяйства. Пряжа имела равномерную скрутку и толщину, что указывает на квалифицированное производство.

Химические тесты дали еще более впечатляющий результат. Высокоэффективная жидкостная хроматография обнаружила индиготин, соединение, ответственное за индиговый краситель. Цвет, вероятнее всего, происходил от растения Isatis tinctoria, широко известного как вайда красящая, которое растет в Анатолии. Это сделало находку древнейшим научно подтвержденным текстилем, окрашенным в цвет индиго.

Голубые ткани во втором тысячелетии до н. э. имели высокую ценность. Письменные источники из Месопотамии и хеттского мира упоминают голубые шерстяные одежные изделия среди дани и элитных подарков.

Аккадский термин uqnû обозначал шерсть цвета лазурита, связывая текстиль с роскошью и статусом. Голубые текстильные изделия также были найдены в гробнице Тутанхамона, что свидетельствует о широком престиже этого цвета в древнем восточном Средиземноморье.

Высокоэффективная жидкостная хроматография обнаружила индиготин, соединение, ответственное за индиговый краситель. Фото: Antiquity

Второй фрагмент текстиля, датированный примерно 1700-1595 годами до н. э., обнаружили в комнате, заполненной веретенами, весами для ткацкого станка, бронзовыми иглами и расческой для ткачества. В отличие от фрагмента с петлями, этот кусок был простым полотняным полотном, изготовленным на вертикальном ткацком станке с весами.

Концентрация инструментов указывала на то, что здание функционировало как мастерская. Различные веса веретен указывают на производство различных типов пряжи, что свидетельствует об организованном текстильном производстве, а не о простой домашней деятельности.

В начале второго тысячелетия до н. э. Анатолия была связана с дальней торговлей через ассирийские торговые сети. Текстиль был одним из самых ценных товаров. Наличие крашеной индиго конопляной ткани в Бейсесултани свидетельствует о том, что это поселение не только потребляло престижные товары, но и производило их на месте.

Эти находки показали, что почти четыре тысячелетия назад ремесленники овладели технологиями обработки волокон, добычи красителей и сложных техник плетения. Открытие доказывает, что передовые ремесленные знания и производство высококачественного текстиля существовали в западной Анатолии еще в бронзовом веке.

