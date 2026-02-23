Нашли украшения императора Вьетнама: археологи раскопали драгоценные артефакты (фото)

Во время исследования императорского комплекса во Вьетнаме археологи обнаружили десятки редких позолоченных артефактов. Как отметили ученые, это стало одним из важнейших открытий в историческом комплексе за последние годы.

Открытие произошло в цитадели династии Хо, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, построенном в 1397 году. Предметы были найдены за парой безголовых каменных драконов, расположенных в центре цитадели, пишет Heritage Daily.

Среди самых выдающихся находок были терракотовые украшения в виде листьев бодхи, покрытые золотой глазурью и украшенные изображениями драконов. Археологи обнаружили десятки таких позолоченных листьев бодхи, которые использовались как специальные декоративные материалы в королевских зданиях.

Дизайн артефактов сочетал буддийскую символику листьев бодхи, связанную с просветлением, с императорскими изображениями драконов, традиционным символом власти во вьетнамской королевской культуре.

Нгуен Ба Линь, директор совета по управлению памятником, назвал эту находку чрезвычайно важной. Он заявил, что распределение позолоченных материалов позволило исследователям определить точное местоположение главного зала древней цитадели Тай До.

Сама цитадель, построенная из массивных известняковых блоков, включала внутреннюю цитадель, внешние оборонительные стены и жертвенный алтарь Нам Гяо Фото: MINH HAI

Сохранение артефактов также продемонстрировало высокий уровень мастерства, достигнутый во времена династии Хо. Позолоченные поверхности и изящные детали отражали техническое мастерство и художественный контроль. Позолоченная терракота требовала тщательных техник обжига и обработки поверхности, что свидетельствует о том, что над королевскими строительными проектами работали специализированные мастера.

Сама цитадель, построенная из массивных известняковых блоков, включала внутреннюю цитадель, внешние оборонительные стены и жертвенный алтарь Нам Гяо. Занимая площадь 155,5 га и окруженная буферной зоной площадью более 5078 га, этот памятник расположен между реками Ма и Буой в современной коммуне Тай До.

С 1398 по 1407 год цитадель была столицей Вьетнама. Даже после того, как она перестала быть столицей, комплекс оставался важным политическим, экономическим и культурным центром северо-центрального Вьетнама с XVI до XVIII века.

