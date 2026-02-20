Об этом месте ничего не знали: археологи нашли польскую крепость времен Гетманщины (фото)

На востоке Польши исследователи обнаружили ранее неизвестное фортификационное сооружение в Холмском уезде. Хотя незначительные следы сооружения уже давно были заметны на местности, они никогда не были официально подтверждены в археологических записях.

Ранее остатки были ошибочно интерпретированы как часть сооружения в форме подковы. Однако новый анализ с использованием технологии LiDAR установил, что земляные укрепления относятся к бастионной крепости, типичной для раннемодерного военного дизайна, пишет Heritage Daily.

На сегодня сохранился лишь фрагмент северо-западной части, однако сохранившиеся контуры свидетельствуют о том, что крепость, вероятно, была прямоугольной с бастионными выступами на каждом из четырех углов. Такая планировка отражает бастионные системы, разработанные в раннемодерный период.

Такие оборонительные концепции были тесно связаны с французской школой военной инженерии, в частности с проектами Себастьяна Ле Престре де Вобана. Принципы Вобана предусматривали наличие угловых бастионов, которые позволяли защитникам покрывать соседние стены перекрестным огнем, устраняя слепые зоны и укрепляя пограничные позиции по всей Европе.

Сейчас сохранившиеся укрепления поднимаются на высоту около двух метров и занимают площадь примерно 0,4 гектара. На основе анализа местности исследователи оценили, что первоначальный комплекс мог занимать площадь около 1,5 гектара, имея периметр примерно 120 на 140 метров.

Историческая картография подтверждает археологические находки Фото: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

Историческая картография подтверждает археологические находки. Фортификационное сооружение изображено как руина на австрийской военной карте "Западная Галичина" (1801-1804), что указывает на то, что его оборонительная роль уже закончилась к концу XVIII века.

Более поздние карты XIX века показывают дальнейшую деградацию, вероятно вызванную сельскохозяйственной деятельностью и изменением ландшафта. Южная часть полностью исчезла, возможно, во время строительства церкви Святых Апостолов Петра и Павла в XIX веке.

Архивные документы подкрепляют эту гипотезу. В записи 1694 года упоминается "траншея" у реки Буг, а в записке XVIII века соседние сельскохозяйственные угодья названы "валом" — название, которое, возможно, сохранило память об исчезнувших земляных укреплениях.

Исследователи осторожно датируют укрепления XVII или XVIII веком, периодом, обозначенным казацкими набегами, Шведским потопом и польско-российскими конфликтами, которые глубоко повлияли на приграничные территории Речи Посполитой.

"Эта находка открывает новый взгляд на региональные оборонительные действия, проводившиеся вдоль границы реки Буг, в один из самых бурных периодов истории Речи Посполитой", — заявили археологи из Люблинского воеводства по охране памятников.

Это открытие меняет представление о том, как приграничные регионы на востоке Польши реагировали на военные угрозы в период постоянных конфликтов.

