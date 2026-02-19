Неожиданная сторона Николая Коперника: инженер, врач-самоучка и экономист (фото)

Эпоха Возрождения подарила миру немало гениев, но лишь единицы из них буквально изменили представление человечества о Вселенной. Именно тогда в Европе родилась идея, которая разрушила тысячелетнюю картину мира: Земля — не центр всего.

Эта революция началась с труда Николая Коперника, польского ученого, который сочетал в себе черты астронома, экономиста, врача, переводчика и инженера.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кто такой Николай Коперник

Николай Коперник — польский астроном, математик, механик, экономист и каноник эпохи Возрождения. Наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, согласно которой все планеты, включая Землю, вращаются вокруг Солнца. Именно эта идея стала отправной точкой Первой научной революции.

Николай Коперник — польский астроном, математик, механик, экономист и каноник эпохи Возрождения Фото: Википедия

Коперник родился в купеческой семье. Его отец, тоже Николай, был успешным торговцем медью в Кракове, а мать Барбара Ватценроде происходила из влиятельной семьи.

Відео дня

После смерти отца 10-летнего парня воспитывал дядя-епископ, который профинансировал его образование. Именно эта поддержка открыла будущему ученому путь в крупные университеты Европы.

Полиглот, врач, астроном и интеллектуал

Обучение в Краковском университете дало Николаю Копернику основательные знания по астрономии, математике, философии и логике. Позже он продолжил образование в Болонье и Падуе.

Вероятно, Коперник владел по меньшей мере пятью языками: латинским, польским, немецким, итальянским и греческим. Именно он одним из первых начал переводить летописи с древнегреческого на польский.

Коперник владел по меньшей мере пятью языками Фото: Википедия

Хотя Коперник не получил докторской степени по медицине, он два года изучал анатомию и медицинские трактаты.

Вернувшись на родину, лечил своего дядю и представителей духовенства. В 1519 году он даже участвовал в борьбе с эпидемией чумы. Его считали знающим врачом, несмотря на отсутствие формального титула.

Человек, изменивший Вселенную

Главным открытием Коперника считается утверждение, что Земля является лишь одной из планет, вращающихся вокруг Солнца. Эта идея противоречила устоявшейся геоцентрической модели и заставила человечество пересмотреть свое место во Вселенной.

Имя Николая Коперника навсегда останется символом научной смелости и начала новой эпохи в истории человечества Фото: Википедия

Его фундаментальный труд "Об обращении небесных сфер" вышел в свет буквально за несколько дней до смерти автора в 1543 году.

Сначала книга свободно распространялась среди просвещенных кругов. Однако впоследствии церковные деятели увидели в ней угрозу авторитету традиционного богословия, и труд был внесен в список запрещенных. Лишь в 1835 году решением папы Римского она получила официальное церковное признание.

Инженер и экономист

Менее известный факт: Коперник спроектировал гидравлическую машину и руководил ее строительством во Фромборке.

Кроме того, он исследовал законы денежного обращения и сформулировал принцип, известный сегодня как закон Коперника-Грешема: "Переоцененные государством деньги вытесняют из оборота недооцененные государством деньги". Или же, согласно другой формулировке "Плохие деньги вытесняют хорошие".

"Плохими" считаются деньги, имеющие рыночную ценность ниже установленной государством, а "хорошие" — наоборот.

Согласно закону Коперника-Грешема в системе с валютой состоящей из "хороших" и "плохих" денег (государство устанавливает равную ценность обоих) "плохие" деньги быстро вытесняют "хорошие" деньги.

Это происходит потому, что люди пытаются избавиться от "плохих" денег при расчетах, а "хорошие" оставить для себя в виде сокровища, поскольку "хорошие" деньги имеют большую стоимость.

Тайна захоронения

Место захоронения Коперника долго оставалось загадкой. Только в 2008 году благодаря ДНК-анализу польские археологи подтвердили, что он похоронен во Фромборкском соборе в Польше.

В своих поисках они опирались на теорию Ежи Сикорского, который считал, что до XVIII века каноникам передавали отдельные алтари в соборе, под которыми священнослужителей в дальнейшем хоронили.

Интересные факты о Николае Копернике

Николай Коперник жил во времена грандиозных перемен: открытие Америки в 1492 году, кругосветное путешествие Магеллана (1519-1522). Его современниками были Христофор Колумб, Васко да Гама, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэль.

В 2009 году в периодической системе появился элемент коперниций, названный в честь польского ученого.

В честь Николая Коперника названы два кратера: лунный в 1651 году и марсианский в 1973 году. Кроме этого, его именем назван астероид главного пояса, открытый 15 июня 1934 года.

Несмотря на популярный миф, инквизиция не казнила Коперника. Он умер в 70 лет после инсульта, которому предшествовал паралич в 1542 году.

Коперник продемонстрировал, что научная мысль способна изменить сам фундамент мировоззрения.

Важно

Мумия Тутанхамона и проклятие фараона: мистика, смерти и все загадки века (фото)

Именно поэтому имя Николая Коперника навсегда останется символом научной смелости и начала новой эпохи в истории человечества.

Ранее Фокус писал о последнем запорожце. Дмитрий Яворницкий стал самым известным исследователем эпохи казачества. Он посвятил этому делу жизнь, изучая места, где стояли старые Сечи.

А также мы рассказывали, как Андерс Цельсий изменил наш мир. Его работа повлияла на развитие астрономии, геодезии и понимание процессов в верхних слоях атмосферы.