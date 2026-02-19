Неочікувана сторона Миколая Коперника: інженер, лікар-самоучка та економіст (фото)

Епоха Відродження подарувала світу чимало геніїв, але лише одиниці з них буквально змінили уявлення людства про Всесвіт. Саме тоді в Європі народилася ідея, яка зруйнувала тисячолітню картину світу: Земля — не центр усього.

Ця революція почалася з праці Миколая Коперника, польського вченого, який поєднував у собі риси астронома, економіста, лікаря, перекладача та інженера.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хто такий Миколай Коперник

Миколай Коперник — польський астроном, математик, механік, економіст і канонік доби Відродження. Найбільш відомий як автор геліоцентричної системи світу, згідно з якою всі планети, включно із Землею, обертаються навколо Сонця. Саме ця ідея стала відправною точкою Першої наукової революції.

Миколай Коперник — польський астроном, математик, механік, економіст і канонік доби Відродження Фото: Вікіпедія

Коперник народився в купецькій родині. Його батько, теж Миколай, був успішним торговцем міддю в Кракові, а мати Барбара Ватценроде походила з впливової родини.

Відео дня

Після смерті батька 10-річного хлопця виховував дядько-єпископ, який профінансував його освіту. Саме ця підтримка відкрила майбутньому вченому шлях у великі університети Європи.

Поліглот, лікар, астроном та інтелектуал

Навчання в Краківському університеті дало Миколаю Копернику ґрунтовні знання з астрономії, математики, філософії та логіки. Пізніше він продовжив освіту в Болоньї та Падуї.

Ймовірно, Коперник володів щонайменше п’ятьма мовами: латинською, польською, німецькою, італійською та грецькою. Саме він одним із перших почав перекладати літописи з давньогрецької на польську.

Коперник володів щонайменше п"ятьма мовами Фото: Вікіпедія

Хоча Коперник не отримав докторського ступеня з медицини, він два роки вивчав анатомію та медичні трактати.

Повернувшись на батьківщину, лікував свого дядька та представників духовенства. У 1519 році він навіть брав участь у боротьбі з епідемією чуми. Його вважали обізнаним лікарем, попри відсутність формального титулу.

Людина, що змінила Всесвіт

Головним відкриттям Коперника вважається твердження, що Земля є лише однією з планет, які обертаються навколо Сонця. Ця ідея суперечила усталеній геоцентричній моделі й змусила людство переглянути своє місце у Всесвіті.

Ім"я Миколая Коперника назавжди залишиться символом наукової сміливості та початку нової епохи в історії людства Фото: Вікіпедія

Його фундаментальна праця "Про обертання небесних сфер" вийшла друком буквально за кілька днів до смерті автора у 1543 році.

Спочатку книга вільно поширювалася серед освічених кіл. Однак згодом церковні діячі побачили в ній загрозу авторитету традиційного богослов’я, і праця була внесена до списку заборонених. Лише у 1835 році рішенням папи Римського вона отримала офіційне церковне визнання.

Інженер і економіст

Менш відомий факт: Коперник спроєктував гідравлічну машину та керував її будівництвом у Фромборку.

Крім того, він досліджував закони грошового обігу й сформулював принцип, відомий сьогодні як закон Коперника–Грешема: "Переоцінені державою гроші витісняють з обороту недооцінені державою гроші". Або ж, згідно іншого формулювання "Погані гроші витісняють гарні".

"Поганими" вважаються гроші, що мають ринкову цінність нижчу за встановлену державою, а "гарні" — навпаки.

Згідно з законом Коперника–Грешема в системі з валютою що складається з "гарних" та "поганих" грошей (держава встановлює рівну цінність обох) "погані" гроші швидко витісняють "гарні" гроші.

Це відбувається тому, що люди намагаються позбутись "поганих" грошей під час розрахунків, а "гарні" залишити для себе у вигляді скарбу, оскільки "гарні" гроші мають більшу вартість.

Таємниця поховання

Місце поховання Коперника довго залишалося загадкою. Лише у 2008 році завдяки ДНК-аналізу польські археологи підтвердили, що він похований у Фромборкському соборі у Польщі.

У своїх пошуках вони спиралися на теорію Єжи Сікорського, який вважав, що до XVIII століття канонікам передавали окремі вівтарі в соборі, під якими священнослужителів надалі ховали.

Цікаві факти про Миколая Коперника

Миколай Коперник жив у часи грандіозних змін: відкриття Америки у 1492 році, кругосвітня подорож Магеллана (1519–1522). Його сучасниками були Христофор Колумб, Васко да Гама, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та Рафаель.

У 2009 році в періодичній системі з’явився елемент коперніцій, названий на честь польського вченого.

На честь Миколая Коперника названо два кратери: місячний у 1651 році та марсіанський у 1973 році. Окрім цього, його ім’ям названо астероїд головного поясу, відкритий 15 червня 1934 року.

Попри популярний міф, інквізиція не страчувала Коперника. Він помер у 70 років після інсульту, якому передував параліч у 1542 році.

Коперник продемонстрував, що наукова думка здатна змінити сам фундамент світогляду.

Важливо

Мумія Тутанхамона і прокляття фараона: містика, смерті та всі загадки століття (фото)

Саме тому ім’я Миколая Коперника назавжди залишиться символом наукової сміливості та початку нової епохи в історії людства.

Раніше Фокус писав про останнього запорожця. Дмитро Яворницький став найвідомішим дослідником епохи козацтва. Він присвятив цій справі життя, вивчаючи місця, де стояли старі Січі.

А також ми розповідали, як Андерс Цельсій змінив наш світ. Його робота вплинула на розвиток астрономії, геодезії та розуміння процесів у верхніх шарах атмосфери.