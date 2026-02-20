Про це місце нічого не знали: археологи знайшли польську фортецю часів Гетьманщини (фото)

На сході Польщі дослідники виявили раніше невідому фортифікаційну споруду в Холмському повіті. Хоча незначні сліди споруди вже давно були помітні на місцевості, вони ніколи не були офіційно підтверджені в археологічних записах.

Раніше залишки були помилково інтерпретовані як частина споруди у формі підкови. Однак новий аналіз із використанням технології LiDAR встановив, що земляні укріплення належать до бастіонної фортеці, типової для ранньомодерного військового дизайну, пише Heritage Daily.

На сьогодні зберегся лише фрагмент північно-західної частини, проте збережені контури свідчать про те, що фортеця, ймовірно, була прямокутною із бастіонними виступами на кожному з чотирьох кутів. Таке планування відображає бастіонні системи, розроблені в ранньомодерний період.

Такі оборонні концепції були тісно пов'язані з французькою школою військової інженерії, зокрема з проєктами Себастьяна Ле Престре де Вобана. Принципи Вобана передбачали наявність кутових бастіонів, які дозволяли захисникам покривати сусідні стіни перехресним вогнем, усуваючи сліпі зони та зміцнюючи прикордонні позиції по всій Європі.

Наразі збережені укріплення піднімаються на висоту близько двох метрів і займають площу приблизно 0,4 гектара. На основі аналізу місцевості дослідники оцінили, що первісний комплекс міг займати площу близько 1,5 гектара, маючи периметр приблизно 120 на 140 метрів.

Історична картографія підтверджує археологічні знахідки Фото: Lublin Voivodeship Conservator of Monuments

Історична картографія підтверджує археологічні знахідки. Фортифікаційна споруда зображена як руїна на австрійській військовій карті "Західна Галичина" (1801–1804), що вказує на те, що її оборонна роль вже закінчилася до кінця XVIII століття.

Пізніші карти XIX століття показують подальшу деградацію, ймовірно спричинену сільськогосподарською діяльністю та зміною ландшафту. Південна частина повністю зникла, можливо, під час будівництва церкви Святих Апостолів Петра і Павла в XIX столітті.

Архівні документи підкріплюють цю гіпотезу. У записі 1694 року згадується "траншея" біля річки Буг, а в записці XVIII століття сусідні сільськогосподарські угіддя названі "валом" — назва, яка, можливо, зберегла пам'ять про зниклі земляні укріплення.

Дослідники обережно датують укріплення XVII або XVIII століттям, періодом, позначеним козацькими набігами, Шведським потопом та польсько-російськими конфліктами, які глибоко вплинули на прикордонні території Речі Посполитої.

"Ця знахідка відкриває новий погляд на регіональні оборонні дії, що проводилися вздовж кордону річки Буг, в один з найбуремніших періодів історії Речі Посполитої", — заявили археологи з Люблінського воєводства з охорони пам'яток.

Це відкриття змінює уявлення про те, як прикордонні регіони на сході Польщі реагували на військові загрози в період постійних конфліктів.

