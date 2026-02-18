Знайшли середньовічний скарб під підлогою: по артефактах буквально ходили роками

У центральній Іспанії археологи виявили середньовічний скарб під приватною резиденцією, що дало нове уявлення про одне з найвпливовіших історичних міст країни. Відкриття відбулося в Толедо, відомому своїм політичним і культурним значенням у середньовіччі.

Під час ремонтних робіт на Bajada del Pozo Amargo, в історичному кварталі Канонігос в Толедо, робітники виявили 35 поліхромних дерев'яних панелей, що датуються XIII-XIV століттями. Панелі були приховані впродовж століть під пізнішими будівельними шарами, пише Heritage Daily.

Про відкриття оголосили на відкритті виставки "Що приховує місто: образи середньовічного двору Толедо", представленої в Національному археологічному музеї.

Панелі датуються періодом правління Альфонсо X, Санчо IV і Фернандо IV, трьох ключових монархів в середньовічній історії Кастилії. Їх правління ознаменувало важливий період для Толедо, яке слугувало політичним та інтелектуальним центром.

На дерев'яних панелях зображені сцени придворного життя та війни. Серед персонажів — філософи, дворяни, монархи, лицарі та вчені. Ці зображення є цінним свідченням інтелектуальної та політичної культури середньовічного Толедо.

Поліхромні дерев'яні панелі були поширені в елітних будівлях середньовіччя, часто прикрашаючи стелі або урочисті зали. Згодом багато таких творів мистецтва було втрачено, знищено або використано в пізніших будівлях. У цьому випадку панелі збереглися, оскільки були вбудовані в конструкцію будинку. Їх повторне використання як підлоги ненавмисно захистило їх від пошкоджень.

Зараз панелі зберігаються в колекції музею Санта-Крус у Толедо. Консерваційні роботи спрямовані на стабілізацію деревини та збереження розписаних поверхонь.

Ця знахідка надає прямі візуальні докази існування придворної культури в період становлення іспанської історії. Такі знахідки поглиблюють розуміння того, як мистецтво, політика та освіта перетиналися в середньовічному Толедо.

