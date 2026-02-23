Знайшли прикраси імператора В'єтнаму: археологи розкопали дорогоцінні артефакти (фото)

Під час дослідження імператорського комплексу у В'єтнамі археологи виявили десятки рідкісних позолочених артефактів. Як зазначили вчені, це стало одним із найважливіших відкриттів в історичному комплексі за останні роки.

Відкриття відбулося в цитаделі династії Хо, об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, побудованому в 1397 році. Предмети були знайдені за парою безголових кам'яних драконів, розташованих у центрі цитаделі, пише Heritage Daily.

Серед найвизначніших знахідок були теракотові прикраси у вигляді листя бодхі, покриті золотою глазур'ю та прикрашені зображеннями драконів. Археологи виявили десятки таких позолочених листів бодхі, які використовувалися як спеціальні декоративні матеріали в королівських будівлях.

Дизайн артефактів поєднував буддійську символіку листя бодхі, пов'язану з просвітленням, з імператорськими зображеннями драконів, традиційним символом влади у в'єтнамській королівській культурі.

Нгуєн Ба Лінь, директор ради з управління пам'яткою, назвав цю знахідку надзвичайно важливою. Він заявив, що розподіл позолочених матеріалів дозволив дослідникам визначити точне місце розташування головного залу стародавньої цитаделі Тай До.

Збереження артефактів також продемонструвало високий рівень майстерності, досягнутий за часів династії Хо. Позолочені поверхні та витончені деталі відображали технічну майстерність та художній контроль. Позолочена теракота вимагала ретельних технік випалу та обробки поверхні, що свідчить про те, що над королівськими будівельними проєктами працювали спеціалізовані майстри.

Сама цитадель, побудована з масивних вапнякових блоків, включала внутрішню цитадель, зовнішні оборонні стіни та жертовний вівтар Нам Гяо. Займаючи площу 155,5 га і оточена буферною зоною площею понад 5078 га, ця пам'ятка розташована між річками Ма і Буой у сучасній комуні Тай До.

З 1398 по 1407 рік цитадель була столицею В'єтнаму. Навіть після того, як вона перестала бути столицею, комплекс залишався важливим політичним, економічним і культурним центром північно-центрального В'єтнаму з XVI до XVIII століття.

