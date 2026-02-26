Велика зелена стіна: найбільшу пустелю Китаю перетворили на поглинач вуглекислого газу (фото)

Уздовж південного краю північних пустель у Китаї висадили величезний пояс рослин, щоб уповільнити опустелювання. Недавні дослідження показали, що ця "Велика зелена стіна" вже почала сприяти стабілізації регіонального середовища.

Пустеля Такла-Макан, відома як "Море смерті", є найбільшою пустелею в Китаї і одним з найпосушливіших місць на Землі. Її величезні дюни і обмежена рослинність вже давно загрожують сусіднім сільськогосподарським угіддям через розширення пісків і потужні піщані бурі, пише IFLScience.

У 1978 році Китай розпочав масштабну кампанію з лісовідновлення вздовж південного краю пустелі. Проєкт став частиною програми "Три північні захисні лісосмуги", ініціативи, спрямованої на стримування поширення посушливих регіонів, таких як пустеля Гобі.

До 2024 року чиновники оголосили про завершення створення зеленого поясу довжиною 3046 кілометрів, що оточує Такла-Макан, створеного шляхом висадки мільярдів дерев і чагарників.

Хоча деякі критики ставили під сумнів, чи принесе проєкт лісовідновлення Такла-Макану відчутні екологічні вигоди, нові дані свідчать про протилежне.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ріверсайді проаналізували супутникові дані, щоб відстежити рівні вуглекислого газу в атмосфері та сонячну флуоресценцію, сигнал, тісно пов'язаний з фотосинтезом і ростом рослин.

Дані показали, що пустеля перетворилася на функціональний поглинач вуглецю. З 2004 по 2017 рік пустеля Такла-Макан поглинала приблизно 8,3 мільйона тонн CO2 на рік, вивільняючи при цьому близько 6,7 мільйона тонн щорічно.

Це чисте поглинання продемонструвало, що навіть посушливі чагарникові угіддя можуть видаляти парникові гази з атмосфери, коли рослинність розростається у великих масштабах.

"Це не тропічний ліс. Це чагарникові угіддя, подібні до чапаралю Південної Каліфорнії. Але той факт, що вони взагалі поглинають CO2 і роблять це постійно, є позитивним явищем, яке ми можемо виміряти і перевірити з космосу", — сказав Кінг-Фай Лі, фізик-атмосферник і співавтор дослідження.

У дослідженні також зазначається, що рослини не є єдиним чинником, який впливає на цей процес.

Коливання температури в пустельних умовах спричиняють розширення та стискання піску, що дозволяє утримувати невеликі кількості вуглекислого газу в частинках ґрунту. Хоча цей фізичний механізм є незначним порівняно з поглинанням рослин, він сприяє загальному балансу вуглецю.

Дослідники описали свої висновки як "прямий доказ" того, що втручання людини може сприяти поглинанню вуглецю навіть у надзвичайно посушливих ландшафтах.

Водночас вони зазначили, що лише лісовідновлення не може вирішити проблему зміни клімату. Зменшення використання викопного палива залишається ключовим фактором для обмеження глобального потепління.

"Ми не вирішимо кліматичну кризу, лише саджаючи дерева в пустелях. Але розуміння того, де і скільки CO2 можна поглинути, і за яких умов, є надзвичайно важливим, — пояснив Лі. — Це лише одна частина головоломки".

Цей проєкт має значення не тільки для Китаю. У пошуках практичних рішень кліматичних проблем країни часто пропонують масштабні програми висаджування дерев як частину відповіді.

Приклад пустелі Такла-Макан показує, що вимірюване поглинання вуглецю можливе навіть у суворих пустельних регіонах.

Однак це також підтверджує більш загальний висновок: довгострокова стабільність клімату залежить як від відновлення екосистем, так і від скорочення викидів.

