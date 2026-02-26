Большая зеленая стена: крупнейшую пустыню Китая превратили в поглотитель углекислого газа (фото)

Вдоль южного края северных пустынь в Китае высадили огромный пояс растений, чтобы замедлить опустынивание. Недавние исследования показали, что эта "Великая зеленая стена" уже начала способствовать стабилизации региональной среды.

Пустыня Такла-Макан, известная как "Море смерти", является крупнейшей пустыней в Китае и одним из самых засушливых мест на Земле. Ее огромные дюны и ограниченная растительность уже давно угрожают соседним сельскохозяйственным угодьям из-за расширения песков и мощных песчаных бурь, пишет IFLScience.

В 1978 году Китай начал масштабную кампанию по лесовосстановлению вдоль южного края пустыни. Проект стал частью программы "Три северные защитные лесополосы", инициативы, направленной на сдерживание распространения засушливых регионов, таких как пустыня Гоби.

К 2024 году чиновники объявили о завершении создания зеленого пояса длиной 3046 километров, окружающего Такла-Макан, созданного путем высадки миллиардов деревьев и кустарников.

Хотя некоторые критики ставили под сомнение, принесет ли проект лесовосстановления Такла-Макана ощутимые экологические выгоды, новые данные свидетельствуют об обратном.

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде проанализировали спутниковые данные, чтобы отследить уровни углекислого газа в атмосфере и солнечную флуоресценцию, сигнал, тесно связанный с фотосинтезом и ростом растений.

Данные показали, что пустыня превратилась в функциональный поглотитель углерода Фото: King-Fai Li/UCR

Данные показали, что пустыня превратилась в функциональный поглотитель углерода. С 2004 по 2017 год пустыня Такла-Макан поглощала примерно 8,3 миллиона тонн CO2 в год, высвобождая при этом около 6,7 миллиона тонн ежегодно.

Это чистое поглощение продемонстрировало, что даже засушливые кустарниковые угодья могут удалять парниковые газы из атмосферы, когда растительность разрастается в больших масштабах.

"Это не тропический лес. Это кустарниковые угодья, подобные чапаралю Южной Калифорнии. Но тот факт, что они вообще поглощают CO2 и делают это постоянно, является положительным явлением, которое мы можем измерить и проверить из космоса", — сказал Кинг-Фай Ли, физик-атмосферник и соавтор исследования.

В исследовании также отмечается, что растения не являются единственным фактором, который влияет на этот процесс.

Колебания температуры в пустынных условиях вызывают расширение и сжатие песка, что позволяет удерживать небольшие количества углекислого газа в частицах почвы. Хотя этот физический механизм является незначительным по сравнению с поглощением растений, он способствует общему балансу углерода.

Исследователи описали свои выводы как "прямое доказательство" того, что вмешательство человека может способствовать поглощению углерода даже в чрезвычайно засушливых ландшафтах.

В то же время они отметили, что только лесовосстановление не может решить проблему изменения климата. Уменьшение использования ископаемого топлива остается ключевым фактором для ограничения глобального потепления.

"Мы не решим климатический кризис, только сажая деревья в пустынях. Но понимание того, где и сколько CO2 можно поглотить, и при каких условиях, является чрезвычайно важным, — пояснил Ли. — Это лишь одна часть головоломки".

Этот проект имеет значение не только для Китая. В поисках практических решений климатических проблем страны часто предлагают масштабные программы высадки деревьев как часть ответа.

Пример пустыни Такла-Макан показывает, что измеряемое поглощение углерода возможно даже в суровых пустынных регионах.

Однако это также подтверждает более общий вывод: долгосрочная стабильность климата зависит как от восстановления экосистем, так и от сокращения выбросов.

