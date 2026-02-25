Тянется на два километра: в Перу обнаружили священную дорогу и храмовый комплекс Чиму (фото)

В долине Чикама в Перу археологи нашли огромный комплекс Чиму, который сочетал ритуальную архитектуру, инженерные сельскохозяйственные угодья и двухкилометровый геоглиф в единый, организованный ландшафт, датируемый примерно 1100-1470 годами н. э.

В центре места раскопок лежит двухкилометровый геоглиф, который описывают как церемониальную дорогу или ритуальный путь. Построенный из выровненных каменных нагромождений, он соединяет укрепленное поселение Серро Лескано с сельскохозяйственными зонами и простирается до Серро Трес Крус, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Генри Танталеана, содиректора Археологической программы Чикама, это самый яркий известный случай поселения чиму, напрямую связанного с основными ландшафтными особенностями через официальный ритуальный коридор.

Хотя Перу широко ассоциируется с линиями Наска, это открытие демонстрирует, что традиции больших геоглифов присутствовали и на северном побережье. Чиму, кажется, использовали линейные каменные сооружения для соединения поселений, обрабатываемых земель и священных холмов.

Геоглиф, вероятно, служил не только дорогой, но и символической осью, интегрировавшей сельское хозяйство в священную географию Фото: Chicama Archaeological Program

Танталеан предположил, что Серро Лескано и Серро Трес Крусес могли выполнять функцию местных апус, священных гор в андских верованиях. Если это так, то геоглиф, вероятно, служил не только дорогой, но и символической осью, интегрировавшей сельское хозяйство в священную географию.

Не менее важным является масштаб сельскохозяйственного комплекса. Картирование с помощью дронов и полевые исследования зафиксировали более 100 гектаров сельскохозяйственных угодий в секторе Пампас-де-Лескано. Ранее исследования в соседней Кебрада-дель-Осо зафиксировали около 60 гектаров, но новые данные значительно расширяют оценки сельскохозяйственного производства чиму в долине Чикама.

Поля имеют разнообразную планировку, включая извилистые и гребенчатые борозды. Они орошались вторичными каналами, которые ответвлялись от Гран-Канал-де-ла-Кумбре, главной гидравлической системы в регионе. Во время раскопок на полях были найдены каменные мотыги и другие сельскохозяйственные орудия, что подтверждает интенсивное земледелие.

Ученые собрали образцы почвы для исследования фитолитов и пыльцы с целью идентификации культур. Предыдущие исследования в долине свидетельствуют о том, что, вероятно, выращивали кукурузу, кабачки и бобы — основные продукты питания, которые обеспечивали как местные общины, так и государственные системы перераспределения.

Сельскохозяйственный ландшафт дополняет церемониальный комплекс. Археологи зафиксировали четырехугольную каменную платформу размером примерно 40 на 50 метров и высотой от двух до трех метров. Сооружение обращено на север, что соответствует архитектурным традициям чима.

Перед ней расположена прямоугольная площадь размером примерно 100 на 80 метров, достаточно большая для проведения значительных собраний. Находки керамики чима на поверхности указывают на основное заселение между 1100 и 1470 годами н. э., с возможным продолжением в период инков.

Пространственные отношения между поселением, геоглифом, полями и платформой храма указывают на скоординированное территориальное планирование Фото: Chicama Archaeological Program

Пространственные отношения между поселением, геоглифом, полями и платформой храма указывают на скоординированное территориальное планирование. Сельскохозяйственное производство не было организовано исключительно с помощью административного контроля. Ритуальные движения вдоль геоглифа и собрания на площади, вероятно, играли роль в мобилизации рабочей силы и укреплении власти элиты. В этой системе религия, экономика и управление функционировали вместе.

Чиму наиболее известны своей столицей Чан-Чан, крупнейшим городом из глинобитных зданий в доколумбовой Южной Америке, и развитыми ирригационными сетями на северном побережье Перу. Комплекс в долине Чикама добавляет новые свидетельства о том, как государство чиму функционировало на местах. Вместо того, чтобы отделять ритуальные центры от продуктивных земель, чиму встроили власть непосредственно в сельскохозяйственный ландшафт.

Важно

Каннибалы жили в Польше? Новое исследование раскрыло кровавую тайну (фото)

Находки в Чиками дают четкое представление о том, как доиспанские андские общества объединяли гидротехнику, организованное земледелие и религиозные верования в единую политическую стратегию.

Ранее Фокус писал о том, как турецкие археологи обнаружили самую старую ткань цвета индиго. Их находке 4000 лет.

Также мы рассказывали о раскопках в Панаме. Археологи обнаружили чрезвычайно богатую гробницу с многочисленными артефактами.