Тягнеться на два кілометри: у Перу виявили священну дорогу та храмовий комплекс Чіму (фото)

У долині Чікама в Перу археологи знайшли величезний комплекс Чіму, який поєднував ритуальну архітектуру, інженерні сільськогосподарські угіддя та двокілометровий геогліф в єдиний, організований ландшафт, що датується приблизно 1100-1470 роками н. е.

У центрі місця розкопок лежить двокілометровий геогліф, який описують як церемоніальну дорогу або ритуальний шлях. Побудований з вирівняних кам'яних нагромаджень, він з'єднує укріплене поселення Серро Лескано з сільськогосподарськими зонами і простягається до Серро Трес Крус, пише Arkeonews.

За словами Генрі Танталеана, співдиректора Археологічної програми Чікама, це найяскравіший відомий випадок поселення чіму, безпосередньо пов'язаного з основними ландшафтними особливостями через офіційний ритуальний коридор.

Хоча Перу широко асоціюється з лініями Наска, це відкриття демонструє, що традиції великих геогліфів були присутні і на північному узбережжі. Чіму, здається, використовували лінійні кам'яні споруди для з'єднання поселень, оброблюваних земель і священних пагорбів.

Геогліф, ймовірно, служив не тільки дорогою, а й символічною віссю, що інтегрувала сільське господарство в священну географію Фото: Chicama Archaeological Program

Танталеан припустив, що Серро Лескано і Серро Трес Крусес могли виконувати функцію місцевих апус, священних гір в андських віруваннях. Якщо це так, то геогліф, ймовірно, служив не тільки дорогою, а й символічною віссю, що інтегрувала сільське господарство в священну географію.

Не менш важливим є масштаб сільськогосподарського комплексу. Картування за допомогою дронів та польові дослідження зафіксували понад 100 гектарів сільськогосподарських угідь у секторі Пампас-де-Лескано. Раніше дослідження в сусідній Кебрада-дель-Осо зафіксували близько 60 гектарів, але нові дані значно розширюють оцінки сільськогосподарського виробництва чіму в долині Чікама.

Поля мають різноманітне планування, включаючи звивисті та гребінчасті борозни. Вони зрошувалися вторинними каналами, що відгалужувалися від Гран-Канал-де-ла-Кумбре, головної гідравлічної системи в регіоні. Під час розкопок на полях було знайдено кам'яні мотики та інші сільськогосподарські знаряддя, що підтверджує інтенсивне землеробство.

Вчені зібрали зразки ґрунту для дослідження фітолітів і пилку з метою ідентифікації культур. Попередні дослідження в долині свідчать про те, що, ймовірно, вирощували кукурудзу, кабачки та боби — основні продукти харчування, які забезпечували як місцеві громади, так і державні системи перерозподілу.

Сільськогосподарський ландшафт доповнює церемоніальний комплекс. Археологи зафіксували чотирикутну кам'яну платформу розміром приблизно 40 на 50 метрів і висотою від двох до трьох метрів. Споруда звернена на північ, що відповідає архітектурним традиціям чіму.

Перед нею розташована прямокутна площа розміром приблизно 100 на 80 метрів, достатньо велика для проведення значних зібрань. Знахідки кераміки чіму на поверхні вказують на основне заселення між 1100 і 1470 роками н. е., з можливим продовженням у період інків.

Просторові відносини між поселенням, геогліфом, полями та платформою храму вказують на скоординоване територіальне планування Фото: Chicama Archaeological Program

Просторові відносини між поселенням, геогліфом, полями та платформою храму вказують на скоординоване територіальне планування. Сільськогосподарське виробництво не було організовано виключно за допомогою адміністративного контролю. Ритуальні рухи вздовж геогліфу та зібрання на площі, ймовірно, відігравали роль у мобілізації робочої сили та зміцненні влади еліти. У цій системі релігія, економіка та управління функціонували разом.

Чіму найбільш відомі своєю столицею Чан-Чан, найбільшим містом з глинобитних будівель у доколумбовій Південній Америці, та розвиненими іригаційними мережами на північному узбережжі Перу. Комплекс у долині Чікама додає нових свідчень про те, як держава чіму функціонувала на місцях. Замість того, щоб відокремлювати ритуальні центри від продуктивних земель, чіму вбудували владу безпосередньо в сільськогосподарський ландшафт.

