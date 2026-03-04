Самые старые в мире руны: где их обнаружили и что они означают (фото)

На кладбище Свингеруд в восточной Норвегии археологи обнаружили то, что сейчас считается древнейшим руническим камнем. Фрагментированная плита, известная как камень Холе, сместила временные рамки использования рун на камне на века раньше, чем было подтверждено.

Радиоуглеродное датирование определило возраст фрагментов с надписями между 50 годом до н. э. и 275 годом н. э. Фрагменты, обозначенные как "Отверстие 1", "Отверстие 2" и "Отверстие 3", содержали несколько последовательностей рун и руноподобных знаков, пишет Heritage Daily.

Наиболее заметные резьбы, которые обнаружили на стороне А "Отверстия 2", читаются как "idiberug". Восемь рун в этой последовательности были выгравированы четче, чем окружающие знаки, что свидетельствует о намеренном выделении.

Ученые предположили, что "idiberug" может означать личное имя или обозначение. Некоторые исследователи связывают его с составным женским именем, таким как idibergu, связанным с протогерманским элементом "-bergō", означающим "защита" или "помощь". Хотя возможны и другие грамматические толкования, большинство исследователей склоняются к тому, что это имя женщины, которая вырезала руны.

Резьба также имеет необычные особенности. Характерная руна "b" с несколькими карманами и ранняя форма руны "e" с диагональными ветвями предоставили новый материал для дискуссий о развитии старого футарка, древнейшего рунического алфавита, состоявшего из 24 символов.

Ученые предположили, что "idiberug" может означать личное имя или обозначение Фото: Antiquity

Рядом с "idiberug" стояла более короткая последовательность, начинавшаяся с руны ᛦ (z). Остальная строка была слабой и трудной для интерпретации, и, возможно, это была отдельная надпись. Другие ряды рун смешивались с орнаментальными линиями и сетчатыми обозначениями, что затрудняло анализ.

Одна короткая последовательность, которая читалась как "fuþ", напоминала начало самого футарка. Исследователи предположили, что она могла служить символическим или инструктивным отображением рунической серии.

На обратной стороне фрагмента было идентифицировано 19 рунических форм, хотя во многих из них не хватало гласных. Надписи с большим количеством согласных были известны из ранних рунических контекстов и, возможно, отражали сокращенные или формульные практики письма.

На фрагменте "Отверстие 3" сохранилась более четкая надпись: "ek ... fahido runo" — "Я ... нарисовала/написала руну". Эта формулировка совпадает с другими ранними скандинавскими примерами и, возможно, указывает на женщину-рунографа. Если это подтвердится, это может быть древнейшей известной записью о таком лице.

В отличие от более поздних монументальных рунических камней, фрагменты из Холла имели неглубокие и многослойные надрезы. Эта деталь свидетельствовала о многократном использовании или работе нескольких резчиков. Поскольку фрагменты были найдены вблизи могил, камень, возможно, сначала обозначал захоронение, а затем был разбит и использован повторно.

Эта находка изменила представление о ранней рунической грамотности в Скандинавии. Сдвинув подтвержденную дату рунических надписей, артефакты из Холе заставили ученых пересмотреть хронологию и происхождение рунического письма.

