Возвращение из забвения: древний мост времен римлян восстановили в Ладиокее (фото)

После более чем 1300 лет вода вернулась к римскому мосту в Ладиокее на западе Турции, что стало важным шагом в восстановлении древнего сооружения. Восстановленный поток под мостом Лаодикея Асопос свидетельствует как о техническом прогрессе, так и о символическом возрождении одного из важнейших римских переходов в Анатолии.

Построенный в I веке н. э., мост Лаодикея Асопос имеет длину 171 метр и ширину около 7 метров. Мост, спроектированный с пятью арками, первоначально простирался через реку Асопос, соединяя древний город Лаодикея с сельскохозяйственными районами и региональными торговыми путями, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Директор раскопок Селал Шимшек объявил, что реставрация завершена примерно на 66 процентов. Впервые за 13 веков под главной аркой была пропущена вода, что стало историческим событием.

Лаодикея, расположенная вблизи современного города Денизли, была основана в III веке до н. э. и процветала под властью Римской империи. Город стал известным благодаря производству текстиля, медицинской школе и своему расположению вдоль ключевых торговых коридоров в Малой Азии.

На протяжении веков накопление осадка и изменения ландшафта отклонили реку от ее первоначального русла Фото: Celal Şimşek

Мост Асопос отражал передовые инженерные навыки римских строителей. Его удлиненная форма и тщательно рассчитанные арки показывают, как римские инженеры учитывали сезонные изменения реки. Мосты часто строили чуть выше нормального уровня воды, чтобы уменьшить ущерб от наводнений, что видно на примере этого сооружения.

Мост Лаодикея Асопос, вероятно, использовался для перевозки товаров, скота и солдат Фото: Celal Şimşek

Римские мосты были не только практической инфраструктурой. Они поддерживали торговлю, военные передвижения и коммуникации, а также демонстрировали имперскую власть. Мост Лаодикея Асопос, вероятно, использовался для перевозки товаров, скота и солдат, укрепляя роль города в римской дорожной сети Анатолии.

Нынешняя реставрация сосредоточена на укреплении конструкции и реконструкции с использованием оригинальных материалов, где это возможно. Команды по консервации работали над сохранением аутентичной римской структуры моста, гарантируя, что современные дополнения остаются обратимыми и четко отличаются от древней каменной кладки.

Директор раскопок Селал Шимшек объявил, что реставрация завершена примерно на 66 процентов Фото: Celal Şimşek

На протяжении веков накопление осадка и изменения ландшафта отклонили реку от ее первоначального русла. Возвращение воды под арки моста снова связывает памятник с его первоначальным назначением. Вместо того, чтобы стоять молчаливой руиной, мост теперь функционирует в естественной среде, как и почти два тысячелетия назад.

Мост является частью более широкого археологического ландшафта Лаодикеи, включающего большой стадион, два театра, улицы с колоннадами, бани и раннехристианские церкви. Город также упоминается в Книге Откровения Нового Завета как одна из семи церквей Азии.

Важно

Мифический король Кашкаш оказался реальным: ученые нашли доказательства (фото)

Раскопки, проведенные Селалом Шимшеком в последние десятилетия, дали новые представления о градостроительстве и архитектуре, а реставрационные проекты были направлены на то, чтобы сделать древний город более понятным для посетителей.

Ранее Фокус писал о том, как самую большую пустыню Китая превратили в "Большую зеленую стену". Для этого высадили миллиарды деревьев и кустарников.

Также мы рассказывали о масштабном захоронении времен Древнего Египта, которое обнаружили в Луксоре. Археологи нашли десятки украшенных саркофагов, которым почти 3000 лет.