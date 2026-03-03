Мифический король Кашкаш оказался реальным: ученые нашли доказательства (фото)

Небольшой фрагмент арабского текста, найденный внутри цитадели Старой Донголы, подтвердил существование мифического правителя. Документ, изданный от имени короля Кашкаша, стал первым доказательством того, что этот нубийский монарх был реальной политической фигурой в доколониальном Судане.

Соединив археологический контекст, лингвистический анализ, радиоуглеродное датирование и нумизматические доказательства, исследователи установили возраст и исторический вес документа, пишет Arkeonews.

На протяжении многих поколений король Кашкаш был известен главным образом из более поздних религиозных текстов, особенно из "Китаб аль-Табакат" XIX века. В этом тексте он упоминается как предок уважаемых исламских деятелей в регионе Донгола.

Однако ни один документ, написанный при жизни Кашкаша, никогда не подтверждал его правления. В результате историки дискутировали, был ли он настоящим монархом или именем, сохраненным в устной и биографической памяти.

Старая Донгола, некогда столица христианского королевства Макурия, после XIV века вступила в период, о котором мало что известно. Во время этого переходного этапа политическая власть раздроблялась, а арабский язык постепенно вытеснял предыдущие письменные традиции.

Текст четко начинался фразой "От короля Кашкаша" и был адресован подчиненному по имени Хидр Фото: Barański et al.

Отсутствие надежных письменных свидетельств привело к тому, что многие правители остались неизвестными. Недавно обнаруженный приказ теперь предоставляет убедительные доказательства того, что король Кашкаш правил в конце XVI или в начале XVII века.

Документ был обнаружен в здании А.1, которое местные жители связывают с резиденцией короля. Во время раскопок, проведенных в рамках проекта UMMA, археологи обнаружили шелковые и хлопковые ткани высокого качества, кожаную обувь, рукоятку кинжала, вырезанную из слоновой кости или рога носорога, золотое кольцо и пули для мушкетов.

Среди более двадцати фрагментов арабского текста, найденных в здании, был приказ, каталогизированный как Dongola inv. 1990. Хотя он лежал в слое мусора, его содержание не оставляло сомнений в его авторитетности. Текст четко начинался фразой "От короля Кашкаша" и был адресован подчиненному по имени Хидр.

Монеты, найденные в той же комнате, включая османскую серебряную валюту начала XVII века, помогли сузить диапазон датировки. Радиоуглеродный анализ окружающего органического материала указал, что слой мусора образовался не позднее XVIII века.

Внутренние ссылки в тексте подтверждают вывод, что король Кашкаш правил в конце XVI или в начале XVII века, что делает его одним из первых достоверно задокументированных послесредневековых правителей Донголы.

В документе подробно описывался обмен скотом и текстилем. Король поручил Хидру собрать товары, описанные как ʾRDWYĀT, вероятно, какой-то вид текстиля, доставить овцу и ее потомство, а также передать хлопчатобумажную ткань или, возможно, хлопчатобумажный головной убор другому лицу. Приказ заканчивался коротким приветствием и именем королевского писаря Хамада.

Документ был обнаружен в здании А.1, которое местные жители связывают с резиденцией короля Фото: Barański et al.

Этот административный акцент показал, что король Кашкаш занимался повседневным управлением. В доколониальном Судане текстиль часто служил символом статуса и средством заключения союзов. Взаимный обмен помогал поддерживать политические отношения между правителями, местной элитой и торговыми сетями.

Таким образом, документ показывает монарха, который управлял экономическими и социальными обязательствами, а не вел постоянные войны, что противоречило старым представлениям некоторых европейских путешественников.

Язык документа также свидетельствует о культурных изменениях. Хотя текст написан на арабском языке, он содержит грамматические и орфографические ошибки, отражающие разговорное употребление. Местоимения не всегда соответствовали классическим нормам.

Эти особенности свидетельствуют о том, что арабский язык стал основным административным языком, но все еще формировался под влиянием местных нубийских языковых традиций. Документ отражает момент, когда арабизация была постепенной и адаптивной, а не внезапной.

Подтверждая историческую фигуру короля Кашкаша, фрагмент изменил исследования политической истории Нубии. Фигура, которая ранее была известна только из поздних писаний, теперь имеет прочное документальное основание.

