Десятки саркофагов и артефакты: археологи обнаружили масштабное захоронение времен Древнего Египта

В Луксоре, Египет, археологи обнаружили большое захоронение, которое пролило новый свет на религиозную жизнь Древнего Египта. Во время раскопок в некрополе Асасиф ученые нашли десятки ярко раскрашенных саркофагов и запечатанных сосудов, которым почти 3000 лет.

Раскопки проводились совместной египетской миссией Высшего совета древностей и Фондом археологии и наследия Захи Хавасса. Археологи заявили, что открытие произошло в юго-западном углу некрополя Асасиф, который издавна ассоциировался с высокопоставленными чиновниками и персоналом храма, пишет Heritage Daily.

Внутри высеченной в скале прямоугольной камеры археологи обнаружили 22 деревянных саркофага, сложенных в несколько слоев. Камера, судя по всему, служила погребальным хранилищем. Гробы были расположены в 10 горизонтальных рядах, и во многих случаях крышки были отделены от оснований, чтобы максимально увеличить пространство.

Такое тщательное размещение свидетельствует о том, что древние бальзамировщики намеренно организовали погребальное хранилище таким образом, чтобы разместить много людей на ограниченной площади.

Предварительные исследования датируют саркофаги Третьим переходным периодом, примерно 1070-664 гг. до н. э., охватывающим 21-25 династии. Вместо личных имен на многих гробах были указаны функциональные титулы. Одна из самых распространенных надписей переводится как "Певица Амона". Этот титул относился к женщинам, которые исполняли ритуальную музыку и пение в храмах, посвященных богу Амону, одному из главных божеств, которых почитали в Карнаке.

Исследователи отметили, что повторяющееся употребление титула "певица Амона" дало важные подсказки о религиозной и социальной роли храмовых певиц в этот переходный период. Третий переходный период наступил после политической фрагментации Нового царства и характеризовался переходом власти от региональных правителей к священнослужителям. Присутствие такого большого количества женщин, связанных с храмовым служением, указывало на неизменную силу религиозных институтов в Фивах.

Наряду с саркофагами и мумиями команда нашла керамические сосуды, которые, как считается, использовались в ритуалах мумификации. Еще более впечатляющим было открытие восьми редких запечатанных контейнеров, размещенных внутри большого керамического сосуда. Некоторые из них все еще сохраняли свои оригинальные глиняные печати разных размеров.

Специалисты описали запечатанные кувшины как "информационное сокровище", ожидающее консервации и анализа, поскольку они могут содержать сохраненные органические материалы или ритуальные вещества, которые могут пролить свет на погребальные обычаи того времени.

Шериф Фатхи, министр туризма и древностей Египта, заявил, что эта находка является частью продолжающихся археологических исследований и мероприятий по сохранению культурного наследия в Луксоре, который часто называют крупнейшим в мире музеем под открытым небом.

Фатхи подтвердил, что гробы подвергаются срочной консервации из-за хрупкого состояния дерева и краски. Реставрационные бригады стабилизировали ослабленные волокна, укрепили отслоившиеся слои пигмента и провели тщательную механическую очистку, чтобы сохранить яркие цвета, прежде чем перенести артефакты в безопасное хранилище.

Захи Хавасс, возглавлявший экспедицию, назвал эту находку чрезвычайным дополнением к археологическим данным о Третьем переходном периоде. Раскопки продолжаются, поскольку эксперты пытаются идентифицировать оригинальные гробницы, из которых были перенесены саркофаги. Установление этой связи может помочь реконструировать полную историю этого тщательно скрытого погребального хранилища.

Эта находка расширяет понимание религиозной жизни, погребальных обычаев и социального статуса женщин, связанных с храмовым служением в Древнем Египте. По мере продвижения консервации и исследований погребальное хранилище в Луксоре, как ожидается, предоставит дополнительные сведения о том, как общины адаптировали свои традиции в период перемен.

