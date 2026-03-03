Десятки саркофагів та артефакти: археологи виявили масштабне поховання часів Стародавнього Єгипту

В Луксорі, Єгипет, археологи виявили велике поховання, яке пролило нове світло на релігійне життя Стародавнього Єгипту. Під час розкопок у некрополі Асасіф вчені знайшли десятки яскраво розфарбованих саркофагів та запечатаних посудин, яким майже 3000 років.

Розкопки проводилися спільною єгипетською місією Вищої ради старожитностей та Фондом археології та спадщини Захі Хавасса. Археологи заявили, що відкриття відбулося в південно-західному куті некрополя Асасіф, який здавна асоціювався з високопоставленими чиновниками та персоналом храму, пише Heritage Daily.

Усередині висіченої в скелі прямокутної камери археологи виявили 22 дерев'яні саркофаги, складені в кілька шарів. Камера, судячи з усього, служила похоронним сховищем. Труни були розташовані в 10 горизонтальних рядах, і в багатьох випадках кришки були відокремлені від основ, щоб максимально збільшити простір.

Таке ретельне розміщення свідчить про те, що стародавні бальзамувальники навмисно організували похоронне сховище таким чином, щоб розмістити багато людей на обмеженій площі.

Попередні дослідження датують саркофаги Третім перехідним періодом, приблизно 1070–664 рр. до н. е., що охоплює 21–25 династії. Замість особистих імен на багатьох трунах були вказані функціональні титули. Один з найпоширеніших написів перекладається як "Співачка Амона". Цей титул відносився до жінок, які виконували ритуальну музику і співи в храмах, присвячених богу Амону, одному з головних божеств, яких шанували в Карнаку.

Дослідники відзначили, що повторюване вживання титулу "співачка Амона" дало важливі підказки про релігійну та соціальну роль храмових співачок у цей перехідний період. Третій перехідний період настав після політичної фрагментації Нового царства і характеризувався переходом влади від регіональних правителів до священнослужителів. Присутність такої великої кількості жінок, пов'язаних із храмовим служінням, вказувала на незмінну силу релігійних інститутів у Фівах.

Поряд із саркофагами та муміями команда знайшла керамічні посудини, які, як вважається, використовувалися в ритуалах муміфікації. Ще більш вражаючим було відкриття восьми рідкісних запечатаних контейнерів, розміщених усередині великої керамічної посудини. Деякі з них все ще зберігали свої оригінальні глиняні печатки різних розмірів.

Фахівці описали запечатані глечики як "інформаційний скарб", що чекає на консервацію та аналіз, оскільки вони можуть містити збережені органічні матеріали або ритуальні речовини, які можуть пролити світло на похоронні звичаї того часу.

Шеріф Фатхі, міністр туризму та старожитностей Єгипту, заявив, що ця знахідка є частиною триваючих археологічних досліджень та заходів із збереження культурної спадщини в Луксорі, який часто називають найбільшим у світі музеєм під відкритим небом.

Фатхі підтвердив, що труни піддаються терміновій консервації через крихкий стан дерева та фарби. Реставраційні бригади стабілізували ослаблені волокна, зміцнили відшаровані шари пігменту та провели ретельне механічне очищення, щоб зберегти яскраві кольори, перш ніж перенести артефакти до безпечного сховища.

Захі Хавасс, який очолював експедицію, назвав цю знахідку надзвичайним доповненням до археологічних даних про Третій перехідний період. Розкопки тривають, оскільки експерти намагаються ідентифікувати оригінальні гробниці, з яких були перенесені саркофаги. Встановлення цього зв'язку може допомогти реконструювати повну історію цього ретельно прихованого похоронного сховища.

Ця знахідка розширює розуміння релігійного життя, похоронних звичаїв та соціального статусу жінок, пов'язаних із храмовим служінням у Стародавньому Єгипті. У міру просування консервації та досліджень похоронне сховище в Луксорі, як очікується, надасть додаткові відомості про те, як громади адаптували свої традиції в період змін.

