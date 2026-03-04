34 гробницы и многочисленные артефакты: археологи обнаружили наследие римских времен в Румынии (фото)

На юго-востоке Румынии археологи обнаружили десятки захоронений римского периода. Место раскопок находится в пределах охраняемой археологической зоны, которая когда-то была частью большого греко-римского города на западном побережье Черного моря.

Об открытии сообщили представители Музея национальной истории и археологии Констанцы после того, как раскопки на территории муниципальной больницы Констанцы обнаружили 34 гробницы римского периода. Эта территория находится в пределах древнего некрополя Томиса, города, который процветал как ключевой порт, а впоследствии стал крупным городским центром в провинции Нижняя Мезия, пишет Heritage Daily.

Поскольку комплекс больницы расположен в зоне, охраняемой законом как культурное наследие, перед началом строительных работ было необходимо провести профилактические археологические исследования. Раскопки проводились в два этапа с сентября 2025 года по февраль 2026 года с согласия Министерства культуры Румынии.

Исследователи задокументировали 34 римские могилы, многие из которых были построены в виде катакомбных гробниц с подземными камерами, предназначенными для многократных захоронений.

В могилах был найден широкий спектр предметов, в частности ювелирные изделия, личные украшения, стеклянные сосуды, монеты и большое количество керамики. Среди самых выдающихся находок были африканские амфоры, которые обычно использовались для вина или оливкового масла.

Наличие таких артефактов свидетельствует о том, что Томис поддерживал активные торговые связи с Северной Африкой во время существования Римской империи. В захоронениях такие импортные сосуды часто отражали богатство, связанное с торговлей, а также могли служить символами социального статуса.

Две находки выделялись своей редкостью. Ученые обнаружили греческую надпись III века н. э., которая содержала ценную информацию о социальной и религиозной жизни города во времена римского господства. Греческий язык оставался широко употребляемым в регионе, особенно в прибрежных общинах, сформированных ранними эллинистическими традициями.

Второй примечательной находкой был умбо, центральный металлический выступ на церемониальном парадном щите. Такие предметы редко встречаются в могилах. Его наличие свидетельствует о том, что погребенный там человек мог иметь военные заслуги или принадлежать к привилегированной социальной группе.

Томис, основанный как греческая колония, а позже интегрированный в римский мир, играл стратегическую роль в торговле через Черное море. Он также известен как место изгнания римского поэта Овидия в I веке н.э.

Эта находка имеет значение не только для специалистов, но и для жителей и посетителей города. Она демонстрирует, как слои истории сохраняются под современными городскими пространствами и как превентивная археология может защищать культурное наследие, позволяя при этом современное развитие.

