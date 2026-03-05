Ролі були чіткими, але гнучкими: вчені дослідили 7000-річні поховання в Чехії (фото)

Поховання пізнього кам'яного віку на території сучасної Угорщини дають важливі підказки про те, як люди жили і працювали в цей період. Докази з могил показують, що соціальні ролі, пов'язані з статтю, не завжди були суворими або фіксованими.

Археологи дослідили два поховання на Великій Угорській рівнині: Polgár-Ferenci-hát і Polgár-Csőszhalom. Ці місця використовувалися з інтервалом у кілька століть і містили останки 125 дорослих людей, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідницька група під керівництвом Себастьяна Віллотта з Французького національного центру наукових досліджень поєднала кілька наукових методів для вивчення скелетів і похоронних предметів. Їхньою метою було краще зрозуміти гендерні ролі в неолітичний період.

Команда використовувала аналіз скелетів, щоб визначити стать осіб. Віллот пояснив цей підхід в інтерв'ю: "Ми використовували комбінацію методів, щоб визначити стать осіб. Основний метод, який ми використовували, базується на морфології та морфометрії таза, що широко визнається одним з найнадійніших способів визначення статі за скелетними рештками".

Він додав, що ці методи часто досягають точності близько 98 відсотків. Коли таз не давав чіткої відповіді, дослідники використовували аналіз стародавньої ДНК. Попри це, Віллот зазначив, що "в дослідженні дійсно є шість осіб, для яких ми не змогли визначити стать з великою надійністю, тому вирішили залишити її невизначеною".

Вчені також вивчали фізичні маркери на кістках, які відображають довготривалу активність Фото: Villotte et al.

Старіше поховання, Polgár-Ferenci-hát, датується приблизно 7300–7100 роками тому. Дослідники знайшли мало доказів чіткого поділу за статтю в цій громаді. З 94 поховань дорослих лише невелика кількість містила похоронні дари, і ці предмети не виявляли жодних закономірностей, пов'язаних зі статтю.

Вчені також вивчали фізичні маркери на кістках, які відображають довготривалу активність. Вони шукали ознаки спондилолізу, типу перелому хребта, який часто пов'язаний з підняттям важких предметів, а також зміни кісток, спричинені повторюваними рухами, такими як присідання на коліна.

На місці було виявлено лише один можливий випадок спондилолізу. Однак зміни кісток, пов'язані з частим сидінням на колінах, були виявлені приблизно у половини жінок, але лише у 19 відсотків чоловіків. Ця різниця може відображати щоденні завдання, які виконувалися в громаді.

Пізніша могильна ділянка, Polgár-Csőszhalom, датується періодом приблизно 6800–6600 років тому і демонструє більш виражені закономірності в похоронних звичаях. Багато жінок ховали з поясами, виготовленими з намистин з мушлі виду Spondylus, тоді як чоловіків часто ховали з кам'яними знаряддями, які, можливо, символізували роботу або статус.

Позиція поховання також відповідала певній закономірності. Більшість чоловіків були поховані на правому боці, а більшість жінок — на лівому. Таке розташування відоме з інших неолітичних поховань на Угорській рівнині. Однак сім осіб у Чошхаломі були поховані на протилежному боці для їхньої статі, що свідчить про те, що цього правила не завжди дотримувалися.

Одне поховання виділяється серед інших. Жінка була знайдена з полірованим кам'яним знаряддям, а не з поясом з мушель, який зазвичай асоціюється з жіночими похованнями. Її скелет також мав ознаки гіперрозгинання пальців ніг, захворювання кісток, пов'язане з частим стоянням на колінах або певними видами роботи. Цікаво, що люди, поховані з кам'яними знаряддями, часто мали ті самі фізичні ознаки.

На цьому пізнішому місці пошкодження хребта, пов'язані з важкою працею, зустрічалися як у чоловіків, так і у жінок з однаковою частотою. Кілька чоловічих скелетів також мали зміни кісток верхньої частини тіла, подібні до тих, що спостерігаються у сучасних метальників, що свідчить про повторювані рухи руками. Ознаки сидіння на колінах були дещо частішими у чоловіків, ніж у жінок, але різниця не була достатньо великою, щоб вважатися статистично значущою.

У сукупності результати вказують на те, що з часом певні завдання могли стати більш поширеними серед однієї статі. Однак докази також показують, що ці ролі не були суворо обмеженими. Деякі особи, здається, виконували дії, які частіше асоціюються з протилежною статтю, і це іноді відбивалося в їхніх похоронних дарах.

Дослідники чітко підсумували цей момент: "Жінки, можливо, брали на себе ролі, які традиційно асоціювалися з чоловіками (і, можливо, навпаки), а деяких осіб після смерті ховали з похоронними знаками, характерними для обох статей".

Автори дійшли висновку, що "замість того, щоб вказувати на жорсткий бінарний поділ поведінки, докази свідчать про те, що гендерні ролі були мінливими і формувалися під впливом багатьох взаємопов'язаних факторів".

Ці висновки ставлять під сумнів поширену думку, що стародавні суспільства завжди дотримувалися суворого гендерного поділу. Археологічні дані свідчать, що людські спільноти здавна демонстрували різноманітність соціальних ролей і повсякденної праці.

Важливо

Незвичайний камінь з Чехії: фрагмент фундаменту комори виявився 3000-річним артефактом (фото)

Розуміння цієї складності допомагає скласти чітке уявлення про життя в неолітичний період і нагадує, що соціальні структури багато разів змінювалися упродовж історії.

Раніше Фокус писав про римські гробниці, знайдені у Румунії. Вчені розкопали 34 поховання та численні артефакти.

Також ми розповідали про найстаріші у світі руни, які виявили у Норвегії. Дослідники датували рунічні написи між 50 роком до н. е. і 275 роком н. е.