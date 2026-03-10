Тисячолітня знахідка в Сулавесі: археологи дослідили древній мегаліт з людськими обличчями

У Сулавесі археологи виявили різьблений кам'яний пам'ятник, якому 1000 років. Ця знахідка додає ще одну сторінку до історії регіону, де впродовж десятиліть фіксуються великі камені, витесані стародавніми громадами.

Камінь знайшли в селі Тоні-Тоні в окрузі Посо, відомому великою кількістю доісторичних пам'ятників. Археолог Іксам Джорімі пояснив, що нещодавно виявлений об'єкт, ймовірно, належить до пізнішої фази місцевої мегалітичної традиції, пише Heritage Daily.

Центральна Сулавесі містить одну з найбільш незвичайних колекцій мегалітичних пам'яток Південно-Східної Азії. Багато зразків розташовані в долинах Бехоа і Бада, що лежать на південь від нещодавно зареєстрованого місця. За словами Джорімі, деякі пам'ятки в цих долинах були створені майже 2000 років тому.

Дослідники відзначили, що вік пам'яток, здається, змінюється залежно від їхнього розташування. Загалом, камені, розташовані далі на північ, здаються молодшими за ті, що знаходяться в південних долинах.

"У міру просування на північ від долини Бехоа мегаліти стають молодшими", — сказав Джормі, який раніше обіймав посаду заступника директора Музею Центрального Сулавесі.

Долини Бехоа і Бада відомі своїми характерними формами кам'яних пам'ятників. До них належать великі статуї і циліндричні кам'яні ємності, відомі як каламба. Однак такі об'єкти рідко зустрічаються далі на північ. Натомість у північних місцевостях, таких як долина Бару, є різні типи різьблень і кам'яних елементів.

Один із прикладів — село Ватунонджу в окрузі Сігі, де дослідники зафіксували камені з різними формами та візерунками. Ці різьблення свідчать про те, що громади в цьому регіоні розвинули власні форми спорудження пам'ятників.

Мегаліти — це великі кам'яні споруди, створені стародавніми суспільствами, як окремі камені, так і групи, розташовані за певними візерунками. Ці пам'ятники зустрічаються в багатьох регіонах світу і часто пов'язані з суспільствами неоліту та бронзової доби.

Археологи вважають, що багато з цих каменів мали церемоніальне значення. Деякі з них, можливо, слугували надгробками, а інші, ймовірно, позначали місця для ритуалів або вшановували предків у рамках місцевих вірувань.

Нещодавно виявлений мегаліт складається з великого валуна, на якому висічені фігури, що нагадують людські обличчя. Камені з подібними різьбленнями раніше були зафіксовані в сусідній долині Нап. Ця подібність може вказувати на культурні зв'язки між громадами, які колись жили в цих долинах.

Подальші дослідження пам'ятки Тоні-Тоні можуть допомогти археологам краще зрозуміти, як мегалітична традиція поширилася по Центральному Сулавесі. Кожна нова знахідка надає більше інформації про людей, які створили ці пам'ятки, та вірування, що формували їхні суспільства століттями тому.

