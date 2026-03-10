У Мукачеві знайшли замок угорського шляхтича: що відкопали ентузіасти (фото)

У Мукачеві виявили руїни середньовічній резиденції, яка колись належала угорській шляхетській родині Телегді. Сьогодні на цьому місці розташовані підвали найстарішої в Україні пивоварні.

Про відкриття повідомив місцевий громадський активіст і підприємець Віктор Стинич, який ініціював пошуки історичної будівлі, пише Укрінформ.

"Мури, які ми разом із істориком Йосипом Кобалем вважаємо лишками палацу угорського шляхтича Міхая Телегді, вдалося виявити та сфотографувати щойно у березні. Наразі це — територія найстарішого в Україні пивзаводу, ці мури зараз є підвалами однієї із солодовень. Вони мають товщину понад 1,5 метра також склепіння, а кути роблені з тесаного каміння. Довжина будівлі близько 40 метрів", — сказав Стинич.

Пошуки здебільшого базувалися на старих картах та історичних публікаціях Фото: Віктор Стинич

Пошуки здебільшого базувалися на старих картах та історичних публікаціях. У цих джерелах згадується резиденція, пов'язана з угорським шляхтичем Міхаєм Телегді, який володів землями в цьому районі наприкінці XVI століття.

"Фактично на сьогодні є описи цієї будівлі у монографіях та позначення на старих картах, які збігаються із розташуванням цих підвалів. Територія сучасного пивзаводу належала Міхаю Телегді ще в 1575 році. В заповіті від 1593 року він заповідає це майно своїм дітям, а в 1597 офіційно "прописується" в Podhering castely. Опис 1596 року каже, що перша будівля мала склепінчастий підвал та деревʼяний другий поверх, також згадують сходи та бокову галерею з деревʼяними стовпами — торнац. Охорону забезпечували три вежі і стіна-паланок", — пояснив Стинич.

Пізніші документи повторюють подібні деталі. Джерела, датовані 1673 і 1712 роками, згадують про склепінчастий льох, розділений на дві камери, кімнату управителя і відкритий дерев'яний ганок.

Попри історичну цінність споруди, льохи наразі не мають охоронного статусу. Меморіальна дошка на території пивоварні вказує на те, що це місце є архітектурною пам'яткою, датованою 1728 роком, але офіційних археологічних досліджень тут не проводилося.

Фото: Віктор Стинич

"Цю територію ніхто ніколи не досліджував, по-перше, це завжди була приватна територія, тут і зараз діє пивзавод, де виготовляють солод для українських та європейських пивзаводів, також тут печуть хліб та роблять ковбаси - тобто, є виробництво. По-друге, це тема для вузьких спеціалістів: істориків, дослідників, як Йосип Кобаль, які широко нею ніколи не цікавилися", — зазначив Стинич.

Наразі команда ентузіастів спілкується з дослідниками, щоб організувати подальше вивчення стін і підтвердити, чи дійсно вони є частиною палацу Телегді.

"Що це дає Мукачеву? Це зміна історії міста — ми знайшли третю найстарішу будівлю в Мукачеві, після замку Паланок та каплиці св. Йосипа. Цей палац Телегді на 70 років старший за знаменитий Білий палац Ракоці, що в центрі Мукачева", — додав Стинич.

Історичні записи свідчать, що граф Міхай Телегді наприкінці XVI — на початку XVII століття володів сучасними Підгорянами та Чинадієвом. Його родина також деякий час володіла замком Сент-Міклош. Земля, на якій сьогодні стоїть пивоварня, була частиною цих маєтків.

Сама пивоварня також має історичне значення. Відома як Підгорянська пивоварня, вона вважається найстарішим промисловим пивним підприємством в Україні. Вона була заснована 1 березня 1701 року трансільванським князем Ференцем II Ракоці і пізніше стала відомою як "Пивоварня графа фон Шенборна".

Подальші дослідження та археологічні розкопки можуть підтвердити, чи дійсно товсті кам'яні стіни під пивоварнею належать давно втраченому палацу Телегді.

Якщо це підтвердиться, знахідка стане ще одним свідченням того, як важливі історичні пам'ятки можуть зберегтися в несподіваних місцях під сучасними промисловими об'єктами.

